TUT-DER: Ucuzluk için birlikte mücadele

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği ( TUT-DER)’in kamuoyu açıklaması şöyle:
Kamuoyunu Bilgilendirme
Son günlerde yaptığımız yayınların yankı uyandırması hedefimizdi.
Kamuoyunu bilgilendirmek yerel üreticilerimize doğru teşvik verilmesini sağlamak için attığımız bir adımdı.
İthal ürünlere getirilen fonlar sadece pahalılık yaratmaktadır.
Bu fonlardan yerel üreticilerimize aktarılan tek 1 kuruş yoktur.
Fon pahalılıktır.
- Yerel üreticilerimize ham madde girdisinde teşvik;
- Enerji maliyetlerinde destek;
- Çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı ödemelerinde indirim;
- Düşük faizli devlet destekli krediler verilmesi için
Yerel Üreticilerimize birlikte mücadele etmeye hazırız!
Kurulu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir.
Bu düzenin finansmanını halk cebinden karşılamaktadır.
Çözüm bu değildir. Çözüm üretim maaliyetlerini düşürmekten geçer Çözüm yasaklarda değildir
Çözüm adil rekabet koşullarının yaratılmasıdır
Piyasa ancak böyle ucuzlar
Halkın alım gücü ancak böyle yükselir
Şimdi birlikte mücadele etme zamanıdır.
Birlikte Sorumluyuz.
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