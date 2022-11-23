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TUT-DER: Ucuzluk için birlikte mücadele

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TUT-DER “Yerel Üreticilerimize Açık Çağrı” başlığıyla yayınladığı bildiride piyasanın ucuzlaması için birlikte hareket etme çağrısı yaptı
TUT-DER: Ucuzluk için birlikte mücadele

Kuzey  Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği ( TUT-DER)’in kamuoyu açıklaması şöyle:

Kamuoyunu Bilgilendirme

Son günlerde yaptığımız yayınların yankı uyandırması hedefimizdi.

Kamuoyunu bilgilendirmek yerel üreticilerimize doğru teşvik verilmesini sağlamak için attığımız bir adımdı.

İthal ürünlere getirilen fonlar sadece pahalılık yaratmaktadır.

Bu fonlardan yerel üreticilerimize aktarılan tek 1 kuruş yoktur.

Fon pahalılıktır.

-          Yerel üreticilerimize ham madde girdisinde teşvik;

-          Enerji maliyetlerinde destek;

-          Çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat sandığı ödemelerinde indirim;

-          Düşük faizli devlet destekli krediler verilmesi için

Yerel Üreticilerimize birlikte mücadele etmeye hazırız!

Kurulu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir.

Bu düzenin finansmanını halk cebinden karşılamaktadır.

Çözüm bu değildir. Çözüm üretim maaliyetlerini düşürmekten geçer Çözüm yasaklarda değildir

Çözüm adil rekabet koşullarının yaratılmasıdır

Piyasa ancak böyle ucuzlar

Halkın alım gücü ancak böyle yükselir

Şimdi birlikte mücadele etme zamanıdır.

Birlikte Sorumluyuz.

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