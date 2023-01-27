TUTDER: Devlet şiddete karşı sıfır tolerans izlemeli

Öğrenci Zahei Helin’in henüz 16 yaşında cinayet kurbanı olması toplumu sarsmaya devam ederken Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) konuya ilişkin açıklamasında devleti yönetenlerden şidette karşı sısfır tolerans politikası izlenmesini istedi.

Devletin çağdaş laik toplumsal yapıyı korurken son zamanlarda artan erkek egemen anlayışı besleyen, kadını aşağılayan, çocukluğu tanımayan kültürel örgütlenme ve sosyal yapılanmaların tehdit oluşturmadan önüne geçmesi gerektiğine de vurgu yapılan TUTDER açıklaması şöyle:

“Ülkemiz 16 yaşındaki bir kızımızın öldürülmesiyle sarsılmış, toplumda çok büyük bir üzüntü, öfke ve tedirginlik oluşmuştur.

Toplumun risk altındaki tüm bireylerinin devletin korumasına muhtaç olduğu bir gerçek iken, devletin bu konudaki gerek politikaları gerekse uygulamaları yetersizdir.

Çağdaş, laik toplumsal yapımızı koruyarak; devletin etkin sosyal politikalar geliştirmesi, özellikle çocuk ve kadınlara karşı şiddet ve/veya şiddeti teşvik edici tüm söylemlere karşı sıfır tolerans politikası izlemesi gerekmektedir.

Bu korkunç cinayet sadece bir katilin sebep olduğu münferit bir olay değildir. Erkek egemen anlayışı besleyen; kadını aşağılayan; çocukluğu tanımayan kültürel örgütlenmelerin ve sosyal yapılanmaların gün geçtikçe ülkemizde arttığına tanık olmaktayız.

Bu gelişmelerin kısa süre içerisinde toplumsal gerginliklere neden olması da güçlü bir tehdittir.

Devleti yönetenler bu tehditleri görmeli ve toplumsal gerginlikler oluşmadan tüm baskıcı, ayırımcı, dışlayıcı, nefret içeren söylem ve eylemlere karşı, laik, demokratik ve özgürlükçü yapıları güçlendirmelidir.

Kıbrıs Türk halkının kültürel genlerinde oluşan özgürlük, eşitlik ve laiklik tutkusu önce kolonyal rejime arkasından faşist EOKA çetelerine karşı; kadınıyla, çocuğuyla omuz omuza verdiği mücadeleyle şekillenmiştir.

Bir kız çocuğu katledildi. Başka çocukların da katledilmesini engellemek için birlikte çalışmalıyız.

Çünkü: Birlikte sorumluyuz…”