  • BIST 4.950,63
  • Altın 1050.302
  • Dolar 18.6147
  • Euro 19.5056
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

TUTDER: Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz

» »
TUT-DER, yerel üretimi desteklemekle beraber “yerel üretim” kavramının tabulaştırılarak, pazarda avantajlı konum elde etmek isteyenlere karşı gerçekleri söyleyerek karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.
TUTDER: Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz

TUT-DER, yerel üretimi desteklemekle beraber “yerel üretim” kavramının tabulaştırılarak, pazarda avantajlı konum elde etmek isteyenlere karşı gerçekleri söyleyerek karşı durmaya devam edeceklerini vurguladı.

TUT-DER'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sözün bittiği yerdeyiz. Vebali içinde bulunduğumuz durumu savunanların omuzlarında.

Sağlık Bakanlığı raporlarını örnek vererek yerel sularda zaman zaman ortaya çıkan tehlikelere dikkat çektik.

Yayınlarımız etkili oldu, kamuoyunda konu gündem oldu ve her zamanki gibi bizler bir kısım medya ve kurum tarafından hedef gösterildik.

Daha birkaç gün önce  bizlerden bağımsız olarak Diyalog Gazetesi araştırmacı gazetecilik örneği verircesine Temel Sağlık Dairesi yetkililerinden aldıkları bilgiyi paylaştı.

Diyalog Gazetesi Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde toplamda var olan  28 su üretici firmanın 23’üne uyarı yazısı gittiğini bunlardan 4’üne ceza yazıldığını manşetine taşıdı.

Ayni haberde son 4 ayda iki firmanın sularında Bromat seviyesinin yüksek çıktığı Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırılarak isimleriyle yayınlandı. Bizler isim yayınlamıyoruz. Bu devletin bir görevi.

Yine Temel Sağlık Dairesi yetkililerine dayandırılarak suda 200 olması gereken TAMB değerinin son 4 ayda  bazı firmalarda 1000, 1600 ve 1800 değerlerine ulaştığı ve bu nedenle 8 firmaya ceza kesildiği haberi de okuyucuya ayni gazete tarafından ulaştırıldı.

Örnekleri, hem de Sağlık Bakanlığının verilerini kullanarak çoğaltmak mümkün ama sözün bittiği yerdeyiz artık. Bütün bunlar ortadayken kim neyi savunmaktadır? 

Bu gerçekler ortadayken, Sağlık bakanlığı açıklaması çok açıkken, TUTDER sadece Sağlık Bakanlığı açıklamalarını yayınlarken,  nasıl olur da  TUTDER’in  açıklamaları asılsız ve gayri ciddi olduğu iddia edilebilir?

Bir kez daha tekrar edelim:

Üyeleri arasında Sanayiciler de olan TUTDER yerel üretime karşı değildir. Hele su gibi bir temel tüketim ve stratejik bir maddenin üretilmesine hiç karşı değiliz.

Ancak bu üretimin çok sıkı denetim altında yapılması gerektiğini savunuyoruz. Ayni denetimin eğer Anavatanda yapılan testlere güven yoksa, ithal sulara da yapılmasını şiddetle destekleriz.

Ülkemizde üretilen suyun “işlenmiş su” olduğunu ve doğal kaynak suyu olmadığını ısrarla vurguluyoruz.

Ülkemizde doğal kaynak suyu olmamasına rağmen büyük oranda Anavatandan gelen doğal kaynak suları üzerindeki fonların neden %500  arttığını sorguluyoruz.

Sağlık açısından işlenmiş suyla mukayese edilemeyecek kadar yararlı olan doğal kaynak suyunun fiyatını Devlet, fonlarla abartarak, dar gelirli vatandaşımızın sağlıklı sulara erişimini neden engellemektedir?  Sayın Başbakana sorularımız bunlardı. Bunları ısrarla sormaya devam edeceğiz

Temel tüketim maddesi olan suyun  fon ve vergilerle lüks tüketim maddesi haline getirilmesine ısrarla karşı çıkacağız

Sudaki Bromat tehlikesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Yerel üretimi desteklemekle beraber “yerel üretim” kavramının tabulaştırılarak pazarda avantajlı konum elde etmek isteyenlere karşı gerçekleri söyleyerek karşı durmaya devam edeceğiz.

Biz kamusal görevimizi yapmaya devam edecek, halkı doğru bilgilendireceğiz. Farklı nedenlerle gerçekleri örtbas etmek isteyenlerin omuzlarındadır yanlışı savunmanın vebali…

TUTDER

Birlikte Sorumluyuz

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis toplanamadı!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:53
  • Arıklı:Milli hava yolu şirketi kurulması için çalışmalar yeniden başlatılacak, yeni gelişmeler var!28 Kasım 2022 Pazartesi 14:30
  • Üstel açıklama yaptı..."Ülkemiz siyaseti Sayın Arter’in birikimlerinden ve deneyimlerinden yararlanmaya devam edecektir."28 Kasım 2022 Pazartesi 14:09
  • KITSAB’tan TÜRSAB’a mesaj “Birlikte Başaracağız”28 Kasım 2022 Pazartesi 14:05
  • İzinsiz Ateş Yakmak Suçtur!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:16
  • Sahte evrak!28 Kasım 2022 Pazartesi 12:09
  • İngiltere’de KKTC bayrağı için nöbet sekiz aydır devam ediyor28 Kasım 2022 Pazartesi 12:02
  • Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a güven mektubunu sundu.28 Kasım 2022 Pazartesi 11:54
  • Kansoy: Kentin en büyük sorunu göç28 Kasım 2022 Pazartesi 11:50
  • TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’a Güven Mektubunu sundu28 Kasım 2022 Pazartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti