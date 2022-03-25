TUTDER: Sütü Ucuzlatmak Yerine Alkolü Pahalılaştırmak Hiçbir Ekonomik Akılla Açıklanamaz

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), alkollü içecek vergisine yapılan artışın ekonomik akla hizmet etmediğini belirtti.

Dernek Başkanı Engin Yeşilada, alkollü içecek vergisine yapılan artışla ilgili yazılı açıklamasında, “Sütü ucuzlatmak yerine alkolü pahalılaştırmanın hiçbir ekonomik akılla açıklanamayacağı” görüşünü ifade etti.

Son zamların turizmle birlikte Güney’den alışveriş amaçlı geçişlere de darbe vurarak, tüm sektörleri sıkıntılara sokacağını belirten Başkan Engin Yeşilada zamların, turizm ve içecek-yiyecek sektörünü olumsuz etkilemesine, Güneyde kalanlar ve Türkiye’den gelen ziyaretçiler için alışverişin cazibesini yitirmesine, alışveriş için Güneye gidilmesine, hizmet sektöründe iş kayıpları ve kayıt dışılığının armasına neden olacağını kaydetti.

Engin Yeşilada, “Hükümete çağrımız bu kararın olası korkunç etkileri ortaya çıkmadan, karardan geri dönmeleridir” dedi.