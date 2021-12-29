TUTDER, Temel Gıda Ve Temizlikte Ucuzluğa İlişkin Önerilerini Hükümete Sundu

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), temel gıda ve temizlik ürünlerinde gümrük, fon ve KDV’nin bir süreliğine kaldırılmasıyla birlikte bu ürünlerde yüzde 10 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda ucuzluğun raflara yansıyacağına ilişkin ayrıntılı çalışmayı Başbakan ve Maliye Bakanlığı’na sundu.

Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşan Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Yönetim Kurulu, üyelerinin pazarda gerçek ucuzlatmayı gerçekleştirebilmek adına zarar da edilecek olsa “Birlikte Sorumluyuz” anlayışıyla dayanışma gösterdiğini kaydetti.

TUTDER yaptığı açıklamada, gerekli adımların atılması halinde, tüketiciyi ürünle buluşturan bir çok marketin ek indirimlerle kampanyaya destek vereceğine ve tüketicilerin temel gıda ve temizlik ürünlerinde genel olarak yüzde 30’lara varan ucuzluk fırsatını bulacaklarına inanç belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hedefimiz piyasayı ucuzlatmak, daha tüketilmeyen ürünün gümrük, fon, kdv vs gibi vergilerle pahalılaştırılmasını önleyerek, tüketicilerimizin hangi üründen ne kadar alacağına kendilerinin karar vereceği piyasa koşullarını yaratmaktır.”