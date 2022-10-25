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TUTDER: Tüketici 10 TL'ye alacağı malı 20 TL'ye alıyor

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TUTDER'den Başbakan'a bilgilendirme amaçlı sorular: Bu çarpık düzen nedeniyle tüketicinin 10 liraya alacağı ürünü 20 liraya aldığını biliyor musunuz?
TUTDER: Tüketici 10 TL'ye alacağı malı 20 TL'ye alıyor

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), “Açık Mektup 1” adıyla bir açıklama yaptı.

TUTDER, Başban Ünal Üstel’i işaret ederek yaptığı açıklamada, “Biz ithalatçılardan birimiz yarın 100 kg donmuş patates ithal etmek istesek Tarım Bakanlığı bize ‘önce Haspolat’a gidip orada bulunan özel fabrikadan 100 kg patates almak için gerekli parayı ödeyin’ der” açıklamasında bulundu.

TUTDER’den yapılan açıklamanın bir kısmı şöyle:

“Yurtdışından donmuş parmak patates ithal edebilmemiz için öncelikle Haspolat’taki özel fabrikadan kimseye satamadığımız ne restoranların ne de otellerimizin satın almak istemediği ürünü özel fabrikanın belirlediği fiyattan satın almak zorundayız."

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