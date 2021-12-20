TUTDER, un ithalatının serbest bırakılmasına tepki koydu

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle un ithalatının serbest bırakılmasına tepki koydu.

TUTDER tarafından yapılan yazılı açıklamada, unun stratejik hayati ürün olarak tanımlanıp üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve sabit kurla vergisiz ithalinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Hükümetin un ithalini serbest bırakma kararının yasakları ve fonları kaldırmadığı gibi ucuzluk da yaratmayacağına vurgu yapılan açıklamada, uygulamanın sadece var olan haksız rekabet ortamına katkı koyacağı savunuldu.

Hükümet yetkililerinin un ithalinin serbest bırakılacağına ilişkin açıklamalarının ardından un fabrikalarının verdiği tepkiye destek belirtilen açıklamada, “Yerli un üreticilerinin Türkiye hükümetinin sübvanseye ettiği un fabrikalarının fiyatlarına karşı maruz kalacağı haksız rekabet koşullarının düzeltilmesi konusunda da görüşümüz nettir” ifadeleri kullanıldı.

Aldıkları duyumların işin “vahim” olduğuna işaret ettiğinin ifade edildiği açıklamada, Türkiye hükümetinin sübvanseye ettiği unun kendi halkının kullanımına sunulması için ihracatını yasakladığı savunularak, “Bu nedenle ülkemize gelecek unun nasıl bir un olacağı sorusu da cevaplanması gereken ciddi olgudur” denildi.

Ekmeğin undan dolayı pahalı olduğu algısı yaratılarak un ithalatının serbest bırakılmasının “aldatmaca” olarak nitelendirildiği açıklamada, ekmek fiyatları içerisinde unun maliyetinin yüzde 30 olduğu ve ekmeğin pahalı olmasında başka faktörlerin olduğu kaydedildi.

Un fabrikalarının kapanmasının kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, yetkililer yerli üreticilere doğrudan destek vermeye çağırıldı.