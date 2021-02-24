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TUTDER’den çağrı

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Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), üyelerinin katkıları ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 70 bin adet ürünü, ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı.
TUTDER’den çağrı

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), üyelerinin katkıları ile toplanan gıda ve temizlik ürünlerinin yer aldığı 70 bin adet ürünü, ihtiyaçlı kesimlere ulaştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaptı.

TUTDER yazılı açıklamasında, “Bir Yanından Biz Tuttuk Bir Yanından Siz Tutun” sloganıyla toplanan ürünlerin ihtiyaçlı kişilere ulaştırılması için sivil toplum örgütlerine iş birliği ve dayanışma çağrısı yaptı.

TUTDER Başkanı Bertan Özberkman, hedeflerinin, ileride yapılacak yeni projelere de temel oluşturacak “Sivil Toplum Dayanışma Platformu”nu oluşturarak, dayanışma ve iş birliği ruhunu güçlendirmek olduğuna vurgu yaptı.

Özberkman, ihtiyaçlı bireyler ve ailelerin yanında durarak halkın geleneğinde olan toplumsal dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

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