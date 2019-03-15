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Tutmayın küçük enişteyi: "Ezan yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir"

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TÜGVA bir coştu pir coştu
Tutmayın küçük enişteyi: "Ezan yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri Diyarbakır'da sabah namazının ardından bir toplantı düzenledi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Taksim'deki 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılanlardan "birkaç türedi" diye bahsedilirken, "Ezan bizim için Roma’nın, New York’un, Pekin’in, Tokyo’nun, Moskova’nın, Berlin’in, Paris’in ve yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir" dendi.

TÜGVA'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Birgün'deki habere göre, sabah namazında bir araya gelen TÜGVA üyeleri adına açıklamayı Diyarbakır Kadın ve Aile Koordinatör Yardımcısı Seher Şenyüz yaptı. Şenyüz, 8 Mart Kadınlar Günü’nde Taksim'de ezanın protesto edildiğini öne sürerek şunları söyledi:

Ezan, inananlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır.

Ezan, bizim için Roma’nın, New York’un, Pekin’in, Tokyo’nun, Moskova’nın, Berlin’in, Paris’in ve yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir. Ezan, dünyanın her yerinden mazlumların tek silahı, tutsak İhvan’ın özgürlük türküsü, Çeçen mücahitlerin zafer ezgisidir. Ezan, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir."

“Birkaç kendini bilmez, türedi tipin bu toprakların mayası olan ezanı protesto etmesi, ister istemez hafızalarımızda, küçük olmasına rağmen mide bulandıran sinek misalini hatırlatmıştır. Şimdilik kavlen uyarmakla yetinmek durumunda olduğumuz hatta çoğu zaman görmezden geldiğimiz, bu ülkenin mayasından zerre nasiplenmemiş bu sineklerin mukaddesatımız mevzu bahis olduğunda, karşısında bu mukaddesatın yılmaz bekçileri olan Türkiye Gençlik Vakfı kadrolarını bulacağını şüphesiz bilmelerini isteriz.”

Eylemden sonra katılımcılara çorba ikram edildi.

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