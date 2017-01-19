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Tutuklanan dolandırıcının üzerinden mermi çıktı!

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Tutuklanan dolandırıcının üzerinden mermi çıktı!
Lefkoşa'da gerçekleşen olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor...

Polis Basın Subaylığı’ndan aktarılan olaya göre, 2016 yılı Ocak-Aralık ayı içerisinde, Lefkoşa'da, H.T.(E-46), çalışma izni bittiği için cezaya düşen bir şahsa, tanıdıkları vasıtasıyla muhaceret işlemlerini yapacağını söyleyerek bahse konu şahıstan sahtekarlıkla 3000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

H.T. tutuklandığı sırada yapılan üst aramasında, tasarrufunda 9 mm çapında 10 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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