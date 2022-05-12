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Tutuklanan Hayvan Üreticileri Serbest bırakıldı, eylem çağrısı yaptılar

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Tutuklanan Hayvan Üreticileri Serbest bırakıldı, eylem çağrısı yaptılar
Tutuklanan Hayvan Üreticileri Serbest bırakıldı, eylem çağrısı yaptılar

Tutuklanan Hayvan Üreticileri Serbest bırakıldı..

Hayvan üreticileri poliste verdikleri ifadelerde "eylemlerin devam edeceğini" söylediler.

Hayvan Üreticileri başkanı Naimoğulları PGM önünde basın açıklaması yaptı.

 

İşte yaılan açıklamadan satır başları;

  • Cumhurbaşkanı da kendi koltuğunun derdine düştü
  • Üreten insanlar kimi muhatap olacak.
  • Aylarıdır hükümet zamdan başka bir şey yapmadılar.
  • Hayvancının parasının %60'ını ödediler..
  • Bu eylemler devam edecek. 
  • Bugün yapılan küçük bir tepkiydi.
  • Tutuklanmadan korkmuyoruz.
  • 5 torba gübreyi dökmemize izin vermediler.
  • Eskiler ne der bokda gaynayasınız hepsiniz da...
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