  • BIST 115.220
  • Altın 322,298
  • Dolar 6,1022
  • Euro 6,6240
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

Tutuklanan kaptan pilot ifade verdi: Pistin temizlenmemesi uçağın kaymasına neden oldu

»
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı.
Tutuklanan kaptan pilot ifade verdi: Pistin temizlenmemesi uçağın kaymasına neden oldu

Mahmut Arslan ifadesinde pistin gerektiği gibi temizlenmemesinin uçağın kaymasına neden olduğunu söyledi.

Kazada Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi'nin kurallara uymamasının etkisi olduğunu savunan kaptan pilot şöyle devam etti: "Pistin periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca pistin sonunda stopway (pist sonu durma bölgesi) alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

Tutuklanan kaptan pilotun ifadesinin satır başları kısaca şu şekilde:

  • "Değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş yaptıktan sonra sürat göstergem 57 knot'tu, normal sınırlardaydı"

  • "Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir"

  • "Pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur"

  • "Kule hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız"

  • "Kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum."

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan pilot Arslan'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Kaptan pilotun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği, kendisinden önce 2 uçağın hava muhalefeti nedeniyle pisti pas geçtiği bildirildiği halde, şüphelinin uçağı indirmede ısrarcı olması, kırıma uğrayan uçağın birinci pilotu olması, hava muhalefeti nedeniyle iniş sırasında hızın gerçekte 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında frenleme yapması gerektiği halde 6 saniye gecikmeli fren yaparak kusurlu davrandığı gerekçeleriyle kaptan pilot Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Arslan. adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevine götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadına şiddetle mücadelede Diyanet tavsiyeleri25 Şubat 2020 Salı 10:20
  • 'İdlib'de 13 Türk askeri hayatını kaybetti' iddiası25 Şubat 2020 Salı 10:19
  • Kılıçdaroğlu: Çok yakın zamanda iktidar olacağız, tabanımız buna hazırlıklı olmalı25 Şubat 2020 Salı 10:15
  • Erdoğan: Rus heyeti yarın geliyor, Dörtlü Zirve konusunda tam ittifak söz konusu değil25 Şubat 2020 Salı 10:13
  • Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis24 Şubat 2020 Pazartesi 22:20
  • Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü24 Şubat 2020 Pazartesi 22:17
  • Sabiha Gökçen'de meydana gelen kazayla ilgili kaptan pilotun tutuklanması istendi24 Şubat 2020 Pazartesi 20:46
  • Depreme uykuda yakalanmışlardı! Geriye yürek burkan bu görüntü kaldı24 Şubat 2020 Pazartesi 19:56
  • Gezi Parkı davasının gerekçeli kararı açıklandı24 Şubat 2020 Pazartesi 19:44
  • HDP ‘ittifak’ çağrısı yaptı, CHP, ‘Demokrasiyi destekleyen yurttaşların yanındayız’ dedi24 Şubat 2020 Pazartesi 19:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti