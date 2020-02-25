Tutuklanan kaptan pilot ifade verdi: Pistin temizlenmemesi uçağın kaymasına neden oldu

Mahmut Arslan ifadesinde pistin gerektiği gibi temizlenmemesinin uçağın kaymasına neden olduğunu söyledi.

Kazada Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi'nin kurallara uymamasının etkisi olduğunu savunan kaptan pilot şöyle devam etti: "Pistin periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır. Ayrıca pistin sonunda stopway (pist sonu durma bölgesi) alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim."

Tutuklanan kaptan pilotun ifadesinin satır başları kısaca şu şekilde:

"Değerler limit içerisindeydi. İnmemem için hiçbir sebep yoktu. İniş yaptıktan sonra sürat göstergem 57 knot'tu, normal sınırlardaydı"

"Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım uçağa çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir"

"Pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve devamında uçurumun olması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir. Suçsuzum. Kusurum yoktur"

"Kule hiçbir şekilde 'inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız"

"Kullandığımız pist 06 pistiydi. Ancak pistin sonu 2-4 iniş pistinin yönündeydi. Bu nedenle bolca tekerlek izi vardı. Bu tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. Yoksa kayganlaşmaya neden olur. Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum."

"Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan pilot Arslan'nın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Kaptan pilotun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği, kendisinden önce 2 uçağın hava muhalefeti nedeniyle pisti pas geçtiği bildirildiği halde, şüphelinin uçağı indirmede ısrarcı olması, kırıma uğrayan uçağın birinci pilotu olması, hava muhalefeti nedeniyle iniş sırasında hızın gerçekte 84 knot olduğunu görmesi ve zamanında frenleme yapması gerektiği halde 6 saniye gecikmeli fren yaparak kusurlu davrandığı gerekçeleriyle kaptan pilot Arslan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Arslan. adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevine götürüldü.