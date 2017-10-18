 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.446
  • Altın 151,285
  • Dolar 3,6781
  • Euro 4,3202
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAIrak ordusu: Peşmerge Haziran 2014 sınırlarına çekildi

Tutuklanan liderler için 200 bin Katalan sokağa döküldü

» »
Tutuklanan liderler için 200 bin Katalan sokağa döküldü
Katalanlar tutuklanan iki STK liderinin serbest bırakılması çağrısıyla eylem yaptı. Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık taleplerinden vazgeçmeyeceklerini tekrarladı.

İspanya'da, bağımsızlık yanlısı iki Katalan sivil toplum kuruluşu liderinin tutuklanmasının ardından Barcelona'da protesto eylemleri düzenlendi. Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinin sözcüsü Jordi Turull, tutuklamaları "demokrasi adına bir utanç" olarak tanımladı.

Barcelona'da salı akşamı 200 bin kişi bağımsızlık referandumu sürecinde protestoları "kışkırttıkları" suçlamasıyla tutuklu yargılanmalarına karar verilen Jordi Sanchez ve Jordi Ciuxart için sokaklara döküldü.

Liderleri tutuklanan Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ve kültür derneği Omnium Culturel'in çağrısıyla düzenlenen protesto gösterilerinde, "siyasi tutsaklara özgğrlük", "yalnız değilsiniz", "yardım et bize Avrupa" ve "İspanyol yargısı dışarı" pankartları taşındı.

Katalonya Özerk Bölgesi hükümeti sözcüsü Jordi Turull yaptığı açıklamada, "Katalan lider Carles Puigdemont'un Madrid yönetiminin baskısına karşı yılmayıp, diyalog çağrısını yineleyeceğini" söyledi.

Madrid hükümetinin Katalanlara verdiği ültimatom perşembe sabahı doluyor. Katalan lider Puigdemont'un İspanya'dan ayrılma çabalarının sonlandırıldığının açıklanması talep ediliyor.

Anayasa Mahkemesi referandumu geçersiz saydı

Katalonya hükümeti sözcüsü Turull, "Puigdemont'u pozisyonunu koruyacağını ve tutumunu değiştirmeyeceğini" dile getirdi. Madrid yönetimi bağımsızlık talebinin yinelenmesi durumunda daha sert önlemlere başvuracağı uyarısı yapıyor.

İspanya Anayasa Mahkemesi  ise Katalonya'nın bağımsızlık referandumuna yönelik yasayı geçersiz olduğu yönünde karar aldı. Salı günü açıklanan kararda Katalonya Özerk Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuyla İspanya devletinin yetkisine karşı yasadışı davranmış olduğu belirtildi.

Bağımsızlık talepleri uzun bir geçmişe dayanan Katalonya Özerk Yönetimi'nde 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumuna İspanyol polisi müdahale etmiş, oylama günü şiddet olayları yaşanmıştı. Referandum sürecinde de yüzbinlerce kişi protesto eylemleri düzenlemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İki Katalan STK lideri tutuklandı17 Ekim 2017 Salı 14:04
  • Avrupa Birliği’nden Kerkük’te diyalog çağrısı17 Ekim 2017 Salı 13:36
  • İspanya'da 5 günde ikinci savaş uçağı kazası17 Ekim 2017 Salı 13:34
  • Panama Belgeleri'ni araştıran gazeteciye suikast17 Ekim 2017 Salı 13:31
  • Katalonya: Noel'de bağımsızlığımızı ilan edebiliriz16 Ekim 2017 Pazartesi 16:46
  • AB'den İran ile nükleer anlaşmaya tam destek16 Ekim 2017 Pazartesi 16:27
  • Portekiz'de orman yangını: En az 27 ölü16 Ekim 2017 Pazartesi 15:48
  • İspanya'dan Katalonya'ya perşembeye kadar süre16 Ekim 2017 Pazartesi 15:01
  • Avusturya'da seçimin galibi genç siyasetçi Kurz16 Ekim 2017 Pazartesi 14:23
  • Alman siyasetçiler Türkiye'ye yaptırım istiyor15 Ekim 2017 Pazar 14:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti