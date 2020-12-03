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Tutuklanan zanlı AİDS hastasıymış!

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 İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  
Tutuklanan zanlı AİDS hastasıymış!

 İçişleri bakanlığına sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek yanlarındaki 6 aylık bebeği kayıt etmeye çalışırken evrak üstündeki mührün sahte olduğu tespit edilmesi üzerine tutuklanan zanlı Jiaxi Fan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.  

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin  Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 10 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa'da Mithat Küçükakçalı ve Jiaxi Fan yurtdışından gelen ve 6 aylık olan J.M isimli 6 aylık bebeği evrakları üzerine İçişleri Bakanlığı Mührü vurulmak sureti ile sahte olarak bir KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını söyledi. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve aleyhlerine bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Ergüleç 6 aylık bebeğin ilk etapta sosyal hizmetlere teslim edildiğini ve bebekle ilgili araştırmaların devam ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Jiaxi Fan’ın Aids hastası olduğu beyanında bulunduğunu bu nedenle tahlil yapıldığını, ilk testin pozitif çıktığını, ikinci testin sonucunun beklendiğini belirtti. Polis soruşturma amaçlı zanlı Jiaxi Fan’ın 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı Jiaxi Fan’ın ise soruşturma maksatlı 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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