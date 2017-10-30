Tutuklanma riski altındaki Katalan lider Puigdemont, Brüksel'de

Madrid'in 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmaktan' soruşturma açtığı ve bağımsızlık ilanından sonra görevden aldığı Katalan lider Carles Puigdemont, görevden alınan diğer Katalan yetkililerle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.

İspanyol yetkililer de Puigdemont ile diğer görevden alınan Katalan yetkililerin Brüksel'e gittiğini doğruladı.

Katalan gazetesi La Vanguardia ise Puigdemont'un bugün bir açıklama yapacağını duyurdu.

Puigdemont cuma günü Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmiş ardından Madrid tarafından alınan önlemler kapsamında Katalonya Özerk Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Bölgede 21 Arlık'ta seçim yapılacağı açıklanmış ayrıca yaklaşık 150 kurum ve kuruluşun yönetiminin 'kayyum' atamalarıyla Madrid'e bağlanması bekleniyor.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza bugün Puigdemont ve kabinesinin diğer üyeleri hakkında 'ayaklanma, isyana teşvik ve görevi kötüye kullanmak' suçlamalarında bulunmuştu.

Puigdemont ve diğer yetkililer suçlu bulunursa sırasıyla 30, 15 ve 6 yıla kadar hapis cezaları alabilir.

'BELÇİKA'YA SIĞINMA TALEBİ KESİNLİKLE GÜNDEMDE DEĞİL '

Haftasonu Belçika Göç Bakanı Theo Francken Puigdemont'un Belçika'ya sığınma talebinde bulunabileceğini ve bunun verilebileceğini söylemişti.

Açıklama, Belçika siyasi çevrelerinde tepkiye yol açtı.

Belçika Başbakanı Charles Michel, resmi haber ajansı Belga'ya yaptığı açıklamada, Puigdemont'un Belçika'dan sığınma hakkının 'kesinlikle gündemde olmadığına'işaret ederek "Bakan Francken'den yangına körükle gitmemesini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.