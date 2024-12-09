Tutuklanmadan önce 15 bin fotoğraf, 858 video sildi!

Mali Şube’de görevli polis memuru Yaren Yemenicoğlu zanlılar T.M'nin suç gelirini aklama, insan kaçakçılığı, sahte evrak düzenlenmesini tahrik etme, sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, N.S.V.S'nin sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve insan kaçakçılığı suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, A.C'nin sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme, P.O.V'nin ise KKTC’de izinsiz ikamet etme suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, ilk önce duruşmaya çıkarılan T.M ve N.S.V.S hakkındaki iddiaları aktardı.

Polis, 5 Aralık 2024 tarihinde Çalışma Bakanlığının 2 Aralık 2024 tarihinde Özgür Gazetede yayımlanan insan ticaretiyle ilgili haber üzerine yapmış olduğu şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandığını söyledi.

Polis, Mayıs- Kasım tarihleri arasında zanlı N.S.V.S'nin talebi üzerine Lefkoşa'da faaliyet gösteren Seyahat şirketinin sahte belge düzenleyerek, Sri Lanka uyruklu P.O.V ve bir şahsı kişi başı bin 800 dolar para karşılığında KKTC’ye giriş yapmaları için Gönyeli'deki Royal Place otele turizm şirketi adına düzenlenen sahte evrakla turist gibi göstererek rezervasyon yaparak, ülkeye turist olarak, giriş yapmalarını sağladıklarını açıkladı.

Polis, P.O.V'nin Mali Şube’ye celp edilerek, ifadesinin alındığını söyledi. Polis, P.O.V'nin ifadesinde adaya girişinin zanlı N.S.V.S'nin tarafından whatsaap üzerinden gönderilen turist vizesiyle yaptığını amacının ülkede çalışmak olduğunu, zanlı N.S.V.S'nin de bunu bildiğini söylediğini aktardı. Polis, aynı gün zanlı N.S.V.S'nin tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı N.S.V.S'nin gönüllü ifade vererek, üçüncü dünya ülkesi vatandaşlarına ön izin verilmediği için T.M birçok kez Sri Lanka uyruklu birçok vatandaşı turist vizesiyle ülkeye getirdiklerini söylediklerini aktardı.

Polis memuru, T.M'nin 6 Aralık tarihinde Bostancı Sınır Kapısından çıkış yapmak üzereyken yakalandığını söyledi.

Polis, zanlı T.M ile N.S.V.S'nin mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlı T.M'nin iş yerinde arama yapıldığını, 4 bilgisayar ve 3 adet cep telefonunun emare alındığını açıkladı. Polis, 16 ifade alındığını, aranan şahıs sayısının 11’e çıktığını belirtti. Polis, zanlı T.M'nin 8 Aralık’ta gönüllü ifade vererek, bazı beyanlarda bulunduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Polis, zanlı Mercan’ın sınır kapısında yakalandığında üzerinde bulunan cep telefonuyla ilgili yapılan incelemede 14 bin 964 adet fotoğraf ve 800 de videonun silindiğini belirlediklerini, silinen fotoğrafların bir gün süre çalışma sonucu geri getirildiğini ve tümünün inceleneceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, T.M ile N.S.V.S'nin 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar T.M ile N.S.V.S'nin ardından zanlı A.C mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı A.C ise “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve delilleri tahrip etme” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, Gönyeli'deki Royal Place otelde resepsiyonist olarak çalışan zanlının rezervasyon kayıtlarında bin 800 dolar karşılığında turist gösterilerek, ülkeye getirilen 2 kişinin kaydıyla ilgili seyahat acentesinin adını silip wallking yazıp delili tahrip edip, evrakı sahteledikten sonra çıktısını alarak tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma sonucu zanlının insan kaçakçılığıyla ilgisinin olmadığını tespit ettiklerini kaydetti. Polis, zanlının Pakistan uyruklu olduğunu, KKTC’de çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Duruşmaya son olarak zanlı P:O.V çıkarıldı. Polis memuru, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, insan kaçaklığı ile ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 1 Aralık’tan beri 4 gün süreyle ülkede izinsiz olarak ikamet ettiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının da 3 gündür tutuklu olduğunu, ifadesinde bir iş yerinde çalıştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının çalıştığını söylediği iş yeriyle ilgili araştırma yapacaklarını ifade ederek, 3 gün ek süre istedi.

Savcı Senem Palabıyık, 7 gün daha tutuklu kalması talep edilen zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, aranan 11 şahıs olduğunu belirtti. Zanlı T.M'nin avukatı Hüseyin Koralp ise polise bazı sorular yöneltti. Koralp, ülkeye getirilen şahıslardan kişi başı alınan bin 800 dolar paranın müvekkilinin tasarrufunda bulunup, bulunulmadığını sordu. Polis, bulunmadığını ancak parayı zanlı Mercan’ın aldığına dair ifadeler aldığını söyledi. Koralp, müvekkilinin verdiği gönüllü ifadenin suçu kabul eden içerikte değil, bazı beyanları kapsadığını söyledi. Polis, avukatın bu beyanını doğruladı. Koralp, müvekkilinin ülkeye birçok turist getirdiğini, işinin bu olduğunu, Sri Lanka uyruklu kişileri de bu amaçla ülkeye getirdiğini söyledi. Polis, zanlının sahte İngilizce davetiye hazırlayarak, söz konusu kişilerin otele rezervasyonunu yaptığını söyledi. Koralp, son olarak müvekkilinin sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen 3 ayrı şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlı T.M ile N.S.V.S'nin 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verirken, T.M'nin doktor kontrolünden geçirilmesine direktif verdi. Yargıç, P.O.V'nin 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi. Yargıç Nuray Necdet, zanlı A.C'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün ispat-vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.