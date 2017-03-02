 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHürriyet Gazetesi'nin sahibine zorla getirilme kararı!

Tutuklu gazeteci Deniz Yücel'den mektup

» »
Tutuklu gazeteci Deniz Yücel'den mektup
Alman gazetesi Die Welt'in tutuklanan Türkiye muhabiri Deniz Yücel, meslektaşlarına gönderdiği mektubunda gözaltında tutulduğu hücreden hapishaneye transfer edilmesiyle koşullarının iyileştiğini belirtti.

Almanya ve Türkiye vatandaşı olan Yücel, gazete çalışanları ve destekçileri için el yazısıyla yazdığı, Die Welt'te yayınlanan mektubunda, "Size biraz galip gelecek ama, sanki bir nebze de olsa özgürlüğümü geri kazandığımı hissediyorum: Gün ışığı! Temiz hava! Gerçek yemek! Çay ve kahve! Sigara! Gazeteler! Gerçek bir yatak!" ifadelerini kullandı.

14 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra Pazartesi günü 'örgüt propagandası ve halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Yücel'in durumu Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oluyor.

Mektubunda "Özgürlüğümü çalmış olsalar da soruşturma ve mahkeme gerekçesi beni güldürmeye devam ediyor" diyen Yücel bu satırları yazdıktan sonra Metris Cezaevi'nden Silivri'ye transfer edildi.

Die Welt gazetesi, mektubu Metris'te avukatlarına teslim eden Yücel'in Silivri'de de benzer koşullarda kaldığını belirtti.

Merkel: Her şeyi yapacağız

Reuters'a konuşan Yücel'in avukatı Veysel Ok, tutukluluğa itiraz edeceklerini belirtti.

1.5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Yücel suçlamaları reddediyor.

Diğer yandan Yücel'in tutukluluğuna Alman siyasetçilerden sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisinin ülkenin kuzeyinde düzenlediği toplantısı sırasında Yücel'in serbest kalması için "hükümetinin gücünün yettiği her şeyi yapacağını" söyledi.

Merkel, bağımsız gazeteciliğin demokrasinin en temel direği olduğunu söylerken, "rahatsız edici olsa da hiçbir zaman sorgulanamayacağını" da ekledi.

'Gerginlik zarar veriyor'

Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert ise "bu gerginliği istemediklerini, bunun iki tarafa da zarar verdiğini" belirtti.

Seibert, Yücel'e konsolosluk desteği sağlamak için çalıştıklarını da vurguladı.

Seibert ayrıca bütün bu olanlara rağmen Türk hükümeti yetkililerinin yaklaşan referandum ile ilgili olarak Almanya'da kampanya yapmalarına engel olmayacaklarını söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe günü Almanya'da bir konuşma yapacağını aktarırken Alman gazeteleri Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de Almanya'yı ziyaret edeceğini yazdı.

Bozdağ: Karar siyasi değil

Adalet Bakanı Bozdağ ise Yücel'in tutukluluğu ile ilgili olarak "Söz konusu kişiyle ilgili kararı bağımsız Türk mahkemesi vermiştir. İtiraz hakları mevcuttur, itiraz başvuruları da vardır. Karar siyasi değildir" dedi.

Almanya'da Yücel'in tutukluluğunu protesto etmek için çok sayıda gösteri düzenlenirken Alman siyasetçiler de tepkilerini dile getiriyor.

'Erdoğan'a Almanya'ya giriş yasağı' teklifi

Bazı siyasetçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Almanya'ya giriş yasağı getirilmesini teklif etti.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen Erdoğan'a giriş yasağı çağrısında bulunurken Hristiyan Sosyal Birliği'nden dış politika uzmanı Hans-Peter Uhl, Erdoğan'ın Alamya'da kampanya çalışmalarına katılmaması gerektiğini söyledi.

Çok sayıda siyasetçi ise Yücel'in bir an önce serbest kalması için çağrıda bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımsız Bosna Hersek 25 yaşında01 Mart 2017 Çarşamba 15:59
  • Ölmeden önce yapılacaklar listesine bir ‘tik’ daha: 99 yaşındaki kadın ‘tutuklandı’01 Mart 2017 Çarşamba 15:35
  • Cem Özdemir'den Türkçe tweet: Erdoğan, Almanya'da konuşmak istiyorsa01 Mart 2017 Çarşamba 15:32
  • Yolsuzlukla suçlanan Fillon: Siyasi suikaste uğradım, adaylıktan çekilmeyeceğim01 Mart 2017 Çarşamba 15:25
  • Ahtapotlar 'evrimsel silahlanma yarışının sonucu'01 Mart 2017 Çarşamba 15:20
  • Avrupa Konseyi: Türkiye otokrasiye sürükleniyor01 Mart 2017 Çarşamba 14:32
  • Le Pen'in dokunulmazlığı tehlikede01 Mart 2017 Çarşamba 14:31
  • Kayıp Fransız aile için cinayet soruşturması01 Mart 2017 Çarşamba 13:29
  • Avustralya'da IŞİD'e katılan kişilerin yaş aralığı düşüyor01 Mart 2017 Çarşamba 13:28
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Kırgızistan'da01 Mart 2017 Çarşamba 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti