Tutuklu iş insanı Eminoğlu hastaneye kaldırıldı

Evrak sahtelemek suçlamasıyla dün akşam tutuklanan ve bugün sabah Girne Kaza Mahkemesi tarafından tutukluluk süresi üç gün uzatılan İşadamı Mehmet Eminoğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mülk satışı ile ilgili bir evrağı sahtelediği iddia edilen Mehmet Eminoğlu’nun sözkonusu evrağı tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’na tasdik ettirdiği belirtiliyor. Girne Kaza Mahkemesi Eminoğlu ile birlikte Özbekoğlu’nun da 3 gün boyunca poliste tutuklu kalmasını emretti.