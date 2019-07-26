  • BIST 103.039
  • Altın 256,922
  • Dolar 5,6176
  • Euro 6,2508
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Tutuklu iş insanı Eminoğlu hastaneye kaldırıldı

» »
Evrak sahteleme suçuyla yargılanan Eminoğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Tutuklu iş insanı Eminoğlu hastaneye kaldırıldı

Evrak sahtelemek suçlamasıyla dün akşam tutuklanan ve bugün sabah Girne Kaza Mahkemesi tarafından tutukluluk süresi üç gün uzatılan İşadamı Mehmet Eminoğlu rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mülk satışı ile ilgili bir evrağı sahtelediği iddia edilen Mehmet Eminoğlu’nun sözkonusu evrağı tasdik memuru Serdar Özbekoğlu’na tasdik ettirdiği belirtiliyor. Girne Kaza Mahkemesi Eminoğlu ile birlikte Özbekoğlu’nun da 3 gün boyunca poliste tutuklu kalmasını emretti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne Belediyesi ve GİGEM iş birliğinde gerçekleştirilen Gençlik Atölyesi devam ediyor25 Temmuz 2019 Perşembe 14:05
  • 22 yaşında genç kayıp19 Temmuz 2019 Cuma 21:10
  • Girne’de bazı bölgelere yarın elektrik verilemeyecek18 Temmuz 2019 Perşembe 17:17
  • Berova: Girne’ye yeni okul yapılıyor16 Temmuz 2019 Salı 10:08
  • Lapta’da denizde bir kadın cesedi bulundu13 Temmuz 2019 Cumartesi 20:48
  • Alsancak'ta boğulma tehlikesi geçiren şahsın kimliği belli oldu13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:40
  • TCG Dolunay (S-352) Denizaltısı ziyarete açılıyor12 Temmuz 2019 Cuma 12:05
  • Girne Boğaz bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi…09 Temmuz 2019 Salı 16:32
  • Girne’nin bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
  • Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası Eylül Ayında Hizmete Giriyor07 Temmuz 2019 Pazar 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti