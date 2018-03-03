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Tutuklu sayısı 24'e çıktı!

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Tutuklu sayısı 24'e çıktı!
Tutuklu sayısı 24'e çıktı!

Gazimağusa’da bugün Suriye uyruklu 20 mültecinin bulunması olayında tutuklu sayısı 24 oldu.
1 kişinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgisi olduğuna inanılan tutuklu sayısı 4'e, mültecilerle birlikte toplam tutuklu sayısı ise 24'e yükseldi.

Gazimağusa'da bugün saat 14:30 sıralarında, Hasan Ziya Sokak üzerinde  polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 5'i tır araç içerisinde, 15'i de aynı bölgede bulunan bir apartman dairesinde gizlenmiş Suriye uyruklu 20 mülteci bulunmuştu.

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