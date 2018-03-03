Tutuklu sayısı 24'e çıktı!

Gazimağusa’da bugün Suriye uyruklu 20 mültecinin bulunması olayında tutuklu sayısı 24 oldu.
1 kişinin daha tutuklanmasıyla olayla ilgisi olduğuna inanılan tutuklu sayısı 4'e, mültecilerle birlikte toplam tutuklu sayısı ise 24'e yükseldi.
Gazimağusa'da bugün saat 14:30 sıralarında, Hasan Ziya Sokak üzerinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, 5'i tır araç içerisinde, 15'i de aynı bölgede bulunan bir apartman dairesinde gizlenmiş Suriye uyruklu 20 mülteci bulunmuştu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.