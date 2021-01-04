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Tutuksuz yargılanacak!

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Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwe dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Tutuksuz yargılanacak!

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Nnamdi Elvis Ekwe dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Behiç Tazeoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Tazeoğlu 30 Aralık 2020 tarihinde saat 11.10 raddelerinde Lefkoşa'da Atatürk Caddesi boyunca çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde ZRK 694 plakalı salon aracı doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Girne'de sakin zanlı Nnamdi Elvis Ekwe’nin seyrettiği yolun solunda bulunan Capital Bank önlerine geldiğinde önünde ayni istikamete doğru yolun sol kenarında, içerisinde Lefkoşa'da sakin 18 aylık Deniz Güçlü’nün bulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyan Lefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarptığını söyledi. Polis çarpmanın etkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırım üzerine park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Tazeoğlu kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun Devlet hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, Deniz Güçlü beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak durumun iyiye gitmesi üzerine yoğum bakımdan çıkarıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek araç sürücüsü Nnamdi Elvis Ekwe’nin ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunuzdaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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