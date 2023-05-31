Tütüne değil gıdaya ihtiyacımız var

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla 31 Mayıs Günü "Dünya Tütünsüz Günü" olarak her yıl gündeme gelmektedir.

Dünyada 1.3 milyar kişi sigara kullanmakta ve her yıl 8 milyondan fazla insan tütün kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. “Ölümlerin büyük çoğunluğu ise yoğun tütün endüstrisi müdahalesi ve pazarlamasının hedefi olan düşük ve orta gelirli ülkelerdedir.

Tütün içindeki nikotin nedeniyle bağımlılık yapan bir maddedir. Tütün kullanımı saçımızın telinden ayağımızın tırnağına kadar tüm organlarımıza zarar verir. Kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm sebeplerinin arasında tütün ve tütün ürünleri kullanımı ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca akciğer kanseri başta olmak üzere ağız ve gırtlak, soluk borusu, yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, pankreas, böbrek, mesane, erkeklerde prostat, kadınlarda meme, rahim ağzı kanseri gibi çok sayıda kanser gelişimine de neden olmaktadır. Tütün sadece kullananların değil pasif içicilik yoluyla da bu dumana istemeden maruz kalan yaşlı, bebek, çocuk, herkese zarar vermekte ve onları da hasta etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre; dünyadaki çocukların yarısı tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumakta ve her yıl 65.000 çocuk pasif etkilenimin yol açtığı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybetmektedir. Hamilelik döneminde tütün ürünü kullanmak, bebekler için ömür boyu sürecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kısaca tütün ürünleri pasif etkilenim yoluyla, kullanmayanlar için de ölümcül zararlar vermektedir. Tütün ürünlerinin her türlüsü zararlıdır ve tütün dumanına maruz kalmanın güvenli bir düzeyi yoktur.

Savaşlar, iklim krizi ve pandemi, artan çevre kirliliği gibi nedenlerle gıdanın temin edilmesi zor hale geldiğinden dünyada bir gıda krizi oluşmuştur. Bu nedenle 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tütün yerine sürdürülebilir gıda ürünleri yetiştirmeye odaklanan ‘Tütüne Değil Gıdaya İhtiyacımız Var’ sloganını kullanmıştır. Tütün yetiştiriciliği için ormanlar yok edilmekte, verimli tarım toprakları zarar görmekte ve su kaynakları tüketilmektedir. Ayrıca tütün ürünlerinin zehirli atıkları da yine bu sınırlı ve değerli kaynakların zarar görmesine sebep olmaktadır. Her yıl, çoğunluğu plastik olan 2 milyon ton tütün ürünü ambalaj atığı oluşmakta ve bu atıklar çevreye zarar vermektedir.

Tütün endüstrisi, sigara üretimi için yıllık 600 milyon adet ağaç kesmekte ve 200.000 hektar toprağın zarar görmesine sebep olmaktadır. Ayrıca tütün endüstrisi yılda 84 milyon ton karbondioksit eşdeğerinde sera gazı salınımına sebep olmaktadır. Tütün dumanı, dizel egzozundan daha yüksek oranda partikül atılmasına sebep olarak hava kirliliğini de artırmaktadır. Tütün endüstrisi, dünyanın zaten kıt olan kaynaklarının daha da azalmasına ve iklim değişikliğine sebep olmakta, ekosisteme zarar vermektedir. Kısaca tütün endüstrisi insanları olduğu gibi gezegenimizi de zehirlemektedir.

Diğer taraftan söndürülmemiş sigara izmaritleri, orman yangınları başta olmak üzere pek çok yangın ve buna bağlı can kayıplarının önemli bir sebebi olmaya devam etmektedir.

Tütün kullanımını bırakmak sadece sigara içenlerin sağlığına değil doğaya ve birçok insana da faydalıdır. O halde hemen karar verin ve bu bağımlılıktan kurtulmak için kanıta dayalı tıbbın sunduğu desteklerle ‘Sigara, puro, pipo, nargile, sarmalık tütün, elektronik sigara ve ısıtılmış türün ürünleri’ gibi tüm tütün ve tütün ürünlerinden hekiminizin desteği ile kurtulun. Sigaraya Elveda Hayata Merhaba Deyin!