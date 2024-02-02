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Tuvalet çöpünden yarım kilo uyuşturucu çıktı!

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Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu madde bulunan zanlı K.S yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Tuvalet çöpünden yarım kilo uyuşturucu çıktı!

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıyla ilgili olguları polis memuru Fezile Kesat aktardı.

Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30- 13.35 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Kızılbaş’ta bulunan Yonca Sokak’ta zanlıya ait evde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada tuvaletteki çöp kutusunda yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 29 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta irtibat kurduğu bir şahıstan 110 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini söyledi. Polis, aranan bir şahsın da olduğunu ifade ederek, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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