Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabalar

Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’nin karşısındaki Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabaların yavaş yavaş sonuç vermeye başladığı; ancak bölgenin güneybatısında tam tersi bir görüntü olduğu bildirildi.

Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’nin karşısındaki Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabaların yavaş yavaş sonuç vermeye başladığı; ancak bölgenin güneybatısında tam tersi bir görüntü olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tuz Gölü’nün arkasındaki “Dromolaksia” (Mormenekşe) bölgesinde yasal ve izinli olan çiftliklerden birinden her kış, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve içeriğinde hayvansal atıkların bulunduğu bir akıntı sızdığını ve bu akıntının Tuz Gölü’ne gittiğini yazdı.

Bu durumun bölge sakinlerinin protestosuna neden olduğunu ve bu kış da tekrarlanmasının beklendiğini belirten gazete, “Natura bölgesi” kapsamındaki bu bölgedeki sorunun çözülmesi için Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın yetkili makamlara çağrıda bulunduğunu kaydetti.