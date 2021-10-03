  • BIST 1.401,460
  • Altın 501,30
  • Dolar 8,8280
  • Euro 10,2350
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabalar

» »
Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’nin karşısındaki Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabaların yavaş yavaş sonuç vermeye başladığı; ancak bölgenin güneybatısında tam tersi bir görüntü olduğu bildirildi.
Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabalar

Larnaka’da Hala Sultan Tekkesi’nin karşısındaki Tuz Gölü’nün korunması ve güzelleştirilmesi için gösterilen çabaların yavaş yavaş sonuç vermeye başladığı; ancak bölgenin güneybatısında tam tersi bir görüntü olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Tuz Gölü’nün arkasındaki “Dromolaksia” (Mormenekşe) bölgesinde yasal ve izinli olan çiftliklerden birinden her kış, yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve içeriğinde hayvansal atıkların bulunduğu bir akıntı sızdığını ve bu akıntının Tuz Gölü’ne gittiğini yazdı.

Bu durumun bölge sakinlerinin protestosuna neden olduğunu ve bu kış da tekrarlanmasının beklendiğini belirten gazete, “Natura bölgesi” kapsamındaki bu bölgedeki sorunun çözülmesi için Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın yetkili makamlara çağrıda bulunduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Tatar, Türkiye ile istişare ederek fikrini değiştirdi, BM duyurusu taslağını çekmeceye geri koydu”30 Eylül 2021 Perşembe 16:47
  • İsraillilerin Azeri zanlı tetikçinin amaçlanan hedefi olduğuna dair haberler30 Eylül 2021 Perşembe 15:33
  • "Aşı oranın artırılması salgını sona erdirebilir"30 Eylül 2021 Perşembe 11:00
  • KKTC’den sahte ürün iddiası30 Eylül 2021 Perşembe 10:56
  • Güney Kıbrıs’ta kalp sorunları nedeniyle ameliyat olan 6 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti30 Eylül 2021 Perşembe 10:54
  • Hristodulidis: Türkiye yeni Osmanlı siyaseti güdüyor30 Eylül 2021 Perşembe 09:02
  • Güney Kıbrıs, yatırımları çekmek için İngiliz pazarına yöneldi30 Eylül 2021 Perşembe 08:44
  • Polis, şüpheli Azeri tetikçisinin suç ortaklarını arıyor30 Eylül 2021 Perşembe 08:29
  • Dimitriu’dan “Kıbrıs Sorunundaki İlkeli Duruşu” İçin Çin’e Takdir29 Eylül 2021 Çarşamba 14:45
  • Rum Siyasi Partileri New York Görüşmesini Değerlendirdi29 Eylül 2021 Çarşamba 14:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti