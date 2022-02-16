Tuz Tüketimi Nasıl Azaltılır?

Yapılan araştırma sonuçlarına göre günlük tuz tüketiminin günlük olarak 5 grama indirilmesiyle her yıl dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı olarak gerçekleşen 2.5 milyon ölüm önlenebilir.

Tuz tüketimi hakkında konuşan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon, kalp, böbrek hastalıkları başta olmak üzere obezite, diyabet ve bazı kanser türlerinden korunmak amacıyla günlük tuz tüketimini 5 gramla sınırlaması gerektiğinin altını çizdi.

TUZ TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Tuzun azaltılmasının kan basıncını kontrol altına aldığına vurgu yapan Prof. Dr. Tekin Akpolat, az tuz tüketmenin hipertansiyon gelişimini de engellediğini söyleyerek şunları kaydetti: ''Hipertansiyon sorunu ile karşılaşmamak için yapılacak işlerden birisi de tuzun azaltılmasıdır. Birçoğumuzun eli yemeğin tadına bile bakmadan tuzluğa gidiyor, eskiden bol tuzlu yiyenler yaşlanınca, hipertansiyon hastası olunca tuzun tadını unutmak zorunda kalıyor. Ailelerinin bol tuzlu yediğini gören çocuklar da aşırı tuz tüketimine yöneliyor. Tuz tüketimini kontrol altına alarak sadece yaşlılıkta değil daha erken yaşlarda hipertansiyonun ortaya çıkmasını da önlenebilir.''

TUZ 5 GRAMA DÜŞÜRÜLMELİDİR!

Hipertansiyonu bulunan hastaların tuzu azaltarak yüksek kan basınçlarının kontrol altına alınabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Tekin Akpolat, ''Yüksek tansiyon için önemli olan sofra tuzu olarak bilinen NaCl’dür. Batı tarzı beslenmede kişiler günde ortalama 8-9 gram tuz alır. Bu tuzun günde 5 grama düşürülmesi kan basıncının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıklarının 2012 yılında yaptığı araştırmaya göre günde ortalama 15 gram tuz alıyoruz. En önemli tuz kaynakları yemek pişirilirken eklenen tuz ve ekmektir'' dedi.

TUZ TÜKETİMİ NASIL AZALTILIR?

Tuz tüketimini azaltmanın yollarını açıklayan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat önerilerini şöyle sıraladı:

- Yemeğin tadına bakmadan tuz koymayın. Tuzsuz yemek çok tatsız diyorsanız biber, sirke, limon suyu ve değişik bitkilerle yemek tatlandırılabilir.

- Nane, kekik, soğan, sarımsak yemeklere tuz olmadan lezzet verir. Etleri sarımsak, sirke, limon suyu ile terbiye edin.

- Yemek pişirirken tuz koymayın, pişirdikten sonra da koymayın. Taze fındık, ceviz, semizotu yemeğe lezzet katar.

- Tuzsuz ekmek yiyin.

- Tuzu azaltılmış peynir yiyin.

- Konserve turşudan uzak durun.

- Taze sebze yiyin sebze ve meyveler genel olarak az tuz içerir.

- Doktor veya eczacıya danışarak yapay tuz kullanılabilir.

- Dışarıda yemek yerken oldukça seçici olun.

- Alışveriş yaparken gıda etiketindeki tuz miktarına bakın.

TUZUN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

- Mide kanseri

- Kalpte büyüme

- Kalp yetmezliği

- Vücutta şişlik

- Böbrek hastalığı

- Böbrek taşı

- İnme

- Kemik erimesi

TUZ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

- Tuz tüketiminin 5 grama indirmek ile her sene dünyada kalp krizi ve inmeye bağlı 2.5 milyon ölüm önlenebilir.

- Eğer yeterli besleniyorsanız tüketilen gıdaların içinde bulunan tuz sağlığınız için yeterlidir. Ek olarak almanıza gerek yoktur.

- Gıdaların bozulmaması için tuza ihtiyacınız bulunmuyor, derin dondurucuları kullanabilirsiniz.

- Tuzun tadı kazanılan bir alışkanlıktır tuzlu yemek yemeye çocuklu döneminde alışıyoruz. Bebek ve çocuklar az tuzlu veya tuzsuz yemeğe alıştırılırsa tuz tadını aramazlar.