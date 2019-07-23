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Tuzla Şehitleri anıldı

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Larnaka’ya bağlı Tuzla’da 1956-1974 yılları arasında şehit olan 21 Tuzlalı, düzenlene törenle anıldı.
Tuzla Şehitleri anıldı

Tuzla Şehitliği’nde yer alan törende, Gazimağusa  Kaymakamı  Kemal Serpal, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Merkez Komutanı Topçu Albay Erdem Atasoy, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade  Kurmay Albay Ali Koruk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti temsilcileri, dernek, vakıf, kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından şehitliğe  çelenk  konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam eden törende, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşma yaptı.

Tören, din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasıyla tamamlandı.

TÖRE

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, törende yaptığı konuşmada, Tuzla gibi küçük bir yerleşim yerinde 21 can verildiğini belirterek, “Bu şehitler olmasaydı, bu topraklar vatan olmazdı, direniş devam edemezdi” dedi.

Töre, “Bu toprakları, ne ABD, ne Fransa, ne İngiltere ne de Yunanistan bize bahşetmiştir. Hatta hakkımız olan her şeyi elimizden almak için Rum’un  sırtını sıvazlamışlardır bu ülkeler” diye konuştu.

1974 Barış Harekatı ile “gereğinin yapıldığını” ifade edem Töre, Kıbrıs üzerindeki oyunların devam ettiğini iddia etti.

Meclis Başkan Yardımcısı Zolru Töre, “garantörlük kalksın, Türk askeri adadan gitsin” gibi söylem ve taleplerle Kıbrıs’ı Helenleştirme faaliyetinin Rum tarafında devam ettiğini ileri sürdü.

Töre,  Rum tarafının şimdi denizleri işgal etmeye çalıştığını vurgulayarak, “TC ve KKTC’nin kararlılığı sayesinde denizlerde Rum-Yuna işgali gerçekleşmeyecek, KKTC ve TC’nin hakları burada da  korunacaktır” dedi.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de konuşmasında,  Barış Harekatı’nın, birlik ve milli kimliğin  korunmasının en büyük sonucu  olduğunu ve adaya fiilen barış getirdiğini ifade etti.

Arter, bu uğurda  canları pahasına  mücadele eden  şehitlerin ve gazilerin  her zaman minnetle  anılacağını ifade etti.

Arter, çözüm görüşmelerinin  Rum tarafının  adanın tek hakimi olma arzusu nedeniyle sonuçsuz kaldığını kaydetti.

Şehitlerin gönderde dalgalan bayrak ve bir vatan bıraktıklarını söyleyen Arter, milli mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın  şehitlere karşı bir borç olduğunu belirtti.

Arter, şehitlere, “KKTC’yi yaşatmak onurumuzdur, rahat uyuyunuz” diye seslendi.

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