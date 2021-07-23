Tuzla şehitleri düzenlenen törenle anıldı

Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesi sırasında şehit düşen 21 Tuzla’lı bugün Tuzla Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.
Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter törende yaptığı konuşmada, aziz sehitler ve kahraman gaziler sayesinde bugünkü huzur ve güvenin sağlandığını vurguladı.
Tören şehitler için dua okunmasının ardından sona erdi.
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