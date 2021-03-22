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Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Tuzla’yı ziyaret ederek, Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bölgede yapımına başlanan futbol sahasıyla ilgili çalışmaları yerinde gördü.
Tuzla’da futbol sahası yapılması için çalışmalar devam ediyor

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter Tuzla’yı ziyaret ederek, Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bölgede yapımına başlanan futbol sahasıyla ilgili çalışmaları yerinde gördü.

Arter, Tuzla ile birlikte kentin genelinde gençlere spor yapacak altyapı sunmanın önemine dikkat çekti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Arter, pandemi döneminde yaşanan kapanmanın sporun ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini, Gazimağusa’nın kültür-sanat başkenti olması iddiasının yanında, fiziki yapısıyla spor başkenti de olma yönünde iddialı olduğunu söyledi.

Her bölgede halka spor yapma imkanı sunulması için altyapı hazırlamanın görevleri olduğunu, bu yönde başlayan projeler olduğunu ifade eden Arter, Tuzla bölgesinin de bu çalışmaların başında geldiğini, Tuzla Spor Kulübü ile birlikte yürüttükleri çalışmayla standartlara uygun bir futbol sahasının hizmet binalarıyla birlikte inşa edileceğini belirtti.

Arter, çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini, bu yılsonunda bitmesinin planlandığını, ortaya çıkacak maliyetin Spor Dairesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Belediyenin yapacağı çalışmayla karşılanabileceğini söyledi.

Tuzla Avcılar Birliği Spor Kulübü Başkanı Halil Ergenekon ise, Başkan İsmail Arter’e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yapmayı planladıkları işlerle amaçlarının gençlere ve çocuklara daha fazla hizmet vermek olduğunu ifade etti.

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