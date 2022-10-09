Tuzla'da kayıp şahıs...

08.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tuzla’da sakin Celal ESMEROĞLU (E-40), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
08.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tuzla’da sakin Celal ESMEROĞLU (E-40), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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