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Tuzla'da kayıp şahıs...

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Tuzla'da kayıp şahıs...
Tuzla'da kayıp şahıs...

 

08.10.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Tuzla’da sakin Celal ESMEROĞLU (E-40), kalmakta olduğu ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir. 

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