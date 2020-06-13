Tuzla’daki Yangında 100 Dönüm Arazi Ve 45 Balya Yandı

Gazimağusa bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 100 dönüm arazi ve 45 balya yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Tuzla'da eski Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu ile Mutluyaka ağıllar bölgesi arasındaki arazide, iki ayri noktada henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 100 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, anız ve 45 adet rulo balya yandı.

Yangına polis, itfaiye ve çevre halkı traktörler ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.