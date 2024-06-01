Tüzükte değişiklik yapıldı, “8 ay kuralı” kaldırıldı

Ülkeye hafta başı gelmesi planlanan ithal ete ilişkin Bakanlar Kurulu, tüzük değişikliği yaptı.

‘Besin Maddeleri Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe göre, “İthal edilen besin maddesinin dondurulmuş et ise en iyi kullanım süresinin 1/2’sini doldurmamış olacak şekilde KKTC’ye sokulmaları gerekmektedir” denildi.

Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda, etin ithal edilme tarihinden 8 ay önce kesilmiş olması tüzük değişikliğiyle kaldırılmış oldu.

BARÇIN: “YASA DIŞI İTHAL ETTİKLERİ DONMUŞ ETLERİ ADAYA SOKMAK İÇİN TÜZÜĞÜ DEĞİŞTİRDİLER”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Yasa dışı ithal ettikleri donmuş etleri adaya sokmak için tüzüğü değiştirdiler” dedi.

“Kaç gündür yazıyoruz ve diyoruz ki Besin Maddeleri Tüzüğü'ne göre donmuş etin ülkemize girebilmesi için ithal tarihinden en çok 8 ay önce kesilmiş olması gerekmektedir” ifadelerinin kullanan CTP’li vekil Barçın, şöyle devam etti:

“Bu tüzükte de en son daha 2 ay önce 27 Mart 2024'de değişiklik yapılmış ama bu kural sağlık gerekçesi ile değiştirilmemiştir. Dün akşam TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürsel Uzun yaptığı açıklama ile ithal edilen donmuş etlerin Mart 2023'te kesildiğini resmi olarak açıklamıştır. Yani mevzuatımıza aykırı yasa dışı donmuş et ithal edildiği resmi olarak kabul edilmiş ve bu etlerin adaya giremeyeceği kesinlik kazanmıştır. Bir baktık ki dün gece yarısı Bakanlar Kurulu, ilgili tüzüğü değişmiş ve 8 ay kuralını kaldırmış.”

Barçın, “İthal edilen donmuş etin adaya girebilmesi için en geç 8 ay önce kesilmiş olması gerektiği kuralı, halkımızı sağlık açısından korumak için yıllardır yürürlükteyken 1 gecede bu kuralı değiştirenler bu etlerin neden yenmemesi gerektiğini de bize ispatlamıştır” ifadelerini kullandı.

Devrim Barçın, “Ülke mevzuatından bir haber, liyakatsız ve beceriksiz insanların bu işte de çuvallaması ve mevzuata aykırı ithal ettikleri donmuş etleri adaya sokabilmek için gece yarısı Bakanlar Kurulu kararı ile Tüzüğü değiştirmeleri de ancak bunlardan beklenirdi zaten…” açıklamasını yaptı.