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Tv dünyası bunu da gördü! Yarışmada ilişkiye girdiler

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İngiltere'de 5'inci sezonu yayınlanan reality şov programı Live Island (Aşk Adası), tüm dünyada 'canlı yayında ilişki' haberiyle gündeme gelmişti.
Tv dünyası bunu da gördü! Yarışmada ilişkiye girdiler

Sunuculuğunu Caroline Flack’in üstlendiği ve ITV2’de yayınlanan yarışmanın konsepti ise şöyle:

Çekimleri İspanya’nın Mallorca Adası’nda bir villada gerçekleştirilen yarışmada, çiftler, katılımcılar villaya girdikten kısa bir süre sonra belirleniyor. Tüm kadın yarışmacılar eve girdikten sonra, erkeklerden eşleşmek için bir kadını seçmeleri isteniyor.

Geçen hafta yarışmacılardan Tommy Fury ile Molly-Mae-Hague’ın cinsel ilişkiye girdiği iddiası, İngiliz gazetelerinin gündemine bomba gibi düşmüştü. Daily Mail, 20 yaşındaki boksör Fury ile 19 yaşındaki Hague’ın yatak görüntülerini yayınlamıştı.

YAPIMCIDAN AÇIKLAMA!

Programın yarattığı sansasyonun ardından yapımcı şirket içinden bir kaynak, The Sun’a yaptığı açıklamada, ikilinin tam olarak cinsel ilişkiye girmediğini fakat çarşafın altında seviştiğini söylemişti.

YANKI UYANDIRAN AÇIKLAMA

Love Island’ın dünkü bölümünde ise yarışmacılardan Maura Higgins’in Anton Danyluk hakkındaki itiraf büyük yankı uyandırdı.

İzleyiciler, 28 yaşındaki Higgins’in canlı yayında yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

İngiliz The Express gazetesinin haberine göre; Higgins, 24 yaşındaki Anton Danyluk’a “Anton biz villada olmasaydık da zaten sevişirdik” deyince izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir izleyici, Twitter’dan şu itirafta bulundu: “Maura normal değil, arkadaşlar. Anton’a yaptığı yorum karşısında kelimenin tam manasıyla ağzımdakini püskürttüm.”

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Higgins konuşması sırasında Anton’un kahvaltı etmesine atıfla “Yemek zavallı Anton’un boğazında kalacaktı” yazdı.

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