Arkadaşları ile beraber Muğla Fethiye'ye gelen 26 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Megan Barton Hanson, üzerine kot bir ceket alarak çıplak poz verdi. Megan fotoğrafı "Sizin gözünüzde nasıl göründüğümü merak ediyorum" başlığı ile paylaştı.