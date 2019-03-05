TV5, Alper Taş’ın LGTBİ sözleri sonrası Cilara’nın programını kaldırdı

KRT TV ve Halk TV’nin ardından Saadet Partisi’ne yakın TV5’e geçen Cilara, burada ‘Gündemdekiler’ adıyla programa başlamıştı. CHP’li aday Taş, programa katılarak seçilmesi halinde daha önce söylediği üzere LGBTİ haklarını iyileştireceğinden ve kendi kararlarını almaları için bir meclis kuracağından bahsetmişti.

İktidara yakın bazı yayınların Milli Görüş çizgisindeki kanalı hedefe koymasının ardından TV5’ten bugün açıklama geldi. Açıklamada kanalın temel yayın ilkelerinden birinin de toplumsal hassasiyetler olduğu kaydedildi. Kanal, Cilara’nın programını kaldırdığını da açıkladı.

Cilara da Twitter’daki açıklamasında ‘TV5 macerası’nın da bittiğini duyurdu.

Sunucu şunları kaydetti: “TV5 macerası da bitti. Türkiye’de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin.”