  • BIST 104.285
  • Altın 222,621
  • Dolar 5,3804
  • Euro 6,0940
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

TV5, Alper Taş’ın LGTBİ sözleri sonrası Cilara’nın programını kaldırdı

»
CHP’nin Beyoğlu adayı Alper Taş’ın seçilmesi halinde LGTBİ meclisi kuracağını söylediği programın sunucusu Çağlar Cilara TV5’ten gönderildi.
TV5, Alper Taş’ın LGTBİ sözleri sonrası Cilara’nın programını kaldırdı

KRT TV ve Halk TV’nin ardından Saadet Partisi’ne yakın TV5’e geçen Cilara, burada ‘Gündemdekiler’ adıyla programa başlamıştı. CHP’li aday Taş, programa katılarak seçilmesi halinde daha önce söylediği üzere LGBTİ haklarını iyileştireceğinden ve kendi kararlarını almaları için bir meclis kuracağından bahsetmişti.

İktidara yakın bazı yayınların Milli Görüş çizgisindeki kanalı hedefe koymasının ardından TV5’ten bugün açıklama geldi. Açıklamada kanalın temel yayın ilkelerinden birinin de toplumsal hassasiyetler olduğu kaydedildi. Kanal, Cilara’nın programını kaldırdığını da açıkladı.

tv5.jpg

Cilara da Twitter’daki açıklamasında ‘TV5 macerası’nın da bittiğini duyurdu.

Sunucu şunları kaydetti: “TV5 macerası da bitti. Türkiye’de gazeteciler siyasi kutuplaşmanın, kavganın, gürültünün arasında kalıyor. Ben sorumu sorarım, haber çıkarırım, 8 yılda 3 binin üzerinde program yaptım. On binin üzerinde programlarımdan haber çıktı. Soru sormaya devam edeceğim merak etmeyin.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Netflix zammı test etmiş05 Mart 2019 Salı 12:50
  • Halı sahadaki öğretmenleri gözaltına aldıran savcının savunması ortaya çıktı05 Mart 2019 Salı 12:28
  • Ferhat Tunç Türkiye'den ayrıldı: Yurt dışında devam edeceğim05 Mart 2019 Salı 12:27
  • Binali Yıldırım'ın adaylığı düşürülmeli diyen YSK üyesinden dikkat çeken şerh05 Mart 2019 Salı 12:26
  • THY'nin kârı 5 kattan fazla arttı05 Mart 2019 Salı 12:15
  • Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşına ilişkin açıklama05 Mart 2019 Salı 12:13
  • ABD'den Türkiye'ye tehdit: "Çok geniş kapsamlı sonuçları olur"05 Mart 2019 Salı 10:22
  • İlber Ortaylı: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz04 Mart 2019 Pazartesi 22:30
  • Türkiye'de enflasyon rakamları açıklandı04 Mart 2019 Pazartesi 21:33
  • Trabzon'da 'öldü' dediler,cenaze hazırlıkları başlamışken Samsun'da dirildi04 Mart 2019 Pazartesi 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti