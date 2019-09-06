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TV5’e 'Pelikan' cezası: 2 defa daha “Pelikan” derse yayın lisansı iptal edilecek

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Geçtiğimiz Mayıs ayında Milli Görüş hareketinin televizyon kanalı olan TV5’te yayınlanan bir programda konuşan gazeteci Etyen Mahçupyan’ın “Pelikan” çıkışı RTÜK cezasıyla sonuçlandı.
TV5’e 'Pelikan' cezası: 2 defa daha “Pelikan” derse yayın lisansı iptal edilecek

31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Beledise seçimlerinin tekrarlanma kararını da değerlendiren Mahçupyan programda, “Aynı şekilde medya operasyonu yapıldı. Berat Albayrak’nın kardeşi Serhat Albayrak bütün medyayı kontrol eden kişi haline getirildi. Ve onların altında da mesela bu pelikan hikayesini gördük değil mi? Zaten o pelikan hikâyesi, şu andaki adı AK Parti olan partinin fıtratını da söylüyor” iddialarında bulundu.

Bu sözleri incelemeye alan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yayında “İfade ve ithamlar neticesinde bir grubu hedef haline getirerek ve belirli olay ya da durumlarla ilgili olarak sorumlu tutarak toplumu ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı” yönünde bir karar verdi.

Kararın gerekçesinde, “pelikan” veya “pelikan dosyası” olarak bilinen bir yapı ya da oluşumla ilgili olarak siyasi ve sosyal kimlikleri kamuoyunda bilinen isimlerin sorumlu tutularak hedef alındığını savunuldu.

RTÜK: İftira niteliğinde ifadeler kullanıldı

Kararda, “Şucu veya ‘bucu’ denilerek varlığı ispatlanamayan dedikodu düzeyinde fişleme sayılabilecek ifadeler ile kişisel alanlarına müdahale edildiği, dolayısı ile eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü iftira ve itham niteliğinde ifadeler kullanıldığı kanaatine varılmıştır” denildi.

Kuruma bu sözlerden dolayı 21 bin TL para cezası verildi.

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RTÜK isimleri sansürledi

Kararda, Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın isimlerinin B.A ve S.A olarak kodlanması dikkat çekti.

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, bu kararın kurulda görev almadan önce verilidiğini söyleyerek kararın “garip” olduğunu belirtti.

TV 5 yayınında bir gazetecinin düşüncelerinin ve fikirlerinin paylaşıldığını ifade eden Bildirici, “Küçük düşürücü bir ifade veya hakaret bulunmuyor. Bu haliyle isimlerin neden kodlandığını anlamadım. Zaten okuyan herkes bu isimlerin kimler olduğunu anlıyor. Bari Pelikan ifadesini de kararda kodlayıp yazsalardı” dedi.

Tekrarı halinde lisans iptali gündeme gelecek

RTÜK, aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarı halinde yayının 5 günden 10 güne kadar yayın durdurulacağını, ihlalin ikinci tekrarı halinde ise yayın lisansının iptaline karar verileceği uyarısında da bulundu. Karara, aralarında RTÜK Başkanvekilinin de bulunduğu 3 kişi karşı oy kullandı.

En son Davutoğlu’nu çıkarmışlardı

TV5, son dönemde AKP’den ihracı istenilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu ekrana çıkarmış ve bu yayın, kamuoyunda ciddi bir yankı bulmuştu.

TV5 yönetimi, RTÜK ve idare mahkemesine itiraz edeceklerini belirterek, toplumun her kesimine hitap eden yayıncılığını sürdüreceklerini belirtti.

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