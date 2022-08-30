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Twitch canlı yayınında seks yapan kadın platformdan yasaklandı

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Bir Twitch kullanıcısının canlı yayında seks yaptığının ortaya çıkması üzerine canlı yayın platformu harekete geçerken, olay sosyal medyada gündem oldu.
Twitch canlı yayınında seks yapan kadın platformdan yasaklandı

Daha önce dolandırıcılık haberleriyle gündeme gelen canlı yayın platformu Twitch, bu kez bir kullanıcısının canlı yayında seks yaptığı görüntüler nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Twitch yayıncısı Kimmikka, canlı yayından cinsel ilişkiye girerken görüntülendikten sonra Twitch tarafından bir hafta boyunca yayın yapması yasaklandı.

Canlı yayında gayet masum görünen Kimmika’nın yüz ifadesinde değişim, izleyicileri şüphelendirince yayına dikkatli bakanlar, arkasında birinin olduğunu fark etti. Twitch’de hatırı sayılır bir kitleye sahip olan kadın, o anlarda hayranlarının sorularını yanıtlıyordu. Hiçbir şey yokmuş gibi yayını sürdüren kadının aslında seks yaptığı hayranları tarafından fark edilince olay sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı “Bu nasıl gerçek olabilir?” derken bazıları da bir haftalık yayın yasağının yeterli olmadığını savundu. Bir Twitter kullanıcısı ‘Bu platforma çocuklarımız da giriyor” diyerek duruma isyan etti.

Amazon’un sahip olduğu Twitch’in bu tür içeriklere karşı katı bir politikası olduğu biliniyor. Twitch’teki topluluk yönergelerine göre “Çıplaklık ve müstehcen içerik veya pornografi, cinsel eylemler veya ilişki ve cinsel hizmetler gibi faaliyetler yasaktır”.

Kimmika olayın patlamasının ardından o anlarda sarhoş olduğunu belirterek kendini savundu ve 1 hafta platformda yer alamayacağını kabul etti.

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