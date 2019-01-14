Twitch Yayıncısına 70 Bin Dolarlık Bitcoin Bağışı

Twitch üzerinden RuneScape oyunu yayını yapan Sick_Nerd isimli bir yayıncı, 70.000 dolar değerinde Bitcoin bağışı yapılması üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Pek çok yayıncının hayali olan tek kalemde büyük miktar bağış elde etme mevzusu, Sick_Nerd adlı kullanıcı için gerçek oldu. Oyun yayın platformu Twitch üzerinden yayın yapan yayıncının, bağış yapıldığı anda yaklaşık olarak 2,000 izleyicisi vardı. Bu esnada “lightpuma” adlı bir izleyici, yayıncıya tam 70,000 dolar değerinde Bitcoin bağışladı. Yayıncı adeta şok geçirirken, bazı izleyiciler de yayıncının tepkilerini kaydetti.

Sick_Nerd dün Twitter’da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Her kimsen gerçekten sana çok teşekkür ederim. Bu gerçekten de hayat değiştirecek miktarda bir para. Ne olacağına bakalım. Seni çılgın.” ifadelerini kullandı. Attığı ikinci bir tweette ise “Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum.” ifadesini kullandı.

Jagex’in geliştirdiği RuneScape, 2017 yılında 250 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip çok oyunculu video oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almıştı.

Twitch, 2018’in ortalarında Streamlabs üzerinden Paypal’a ek olarak kripto para ile bağış alınmasını da mümkün hale getirmişti. Twitch üzerinde Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum ile bağış yapmak mümkün.

75.000 dolar bağış alan Twitch yayıncısı oyunu bırakıp banka hesabını kontrol etti.

2018 yılının en büyük çıkış yapan Battle Royale oyunu Fortnite'ı Twitch canlı yayın platformu üzerinden oynayarak izleyicileriyle buluşturan Exotic Chaotic, yayını esnasında tek seferde 75.000 dolar bağış aldı. Gözlerine inanamayan yayıncı oyunu oynamayı bırakıp, gördüğü sayının gerçekten hesabına gelip gelmediğini anlamak için PayPal hesabını kontrol etti.

Bahsi geçen 75.000 dolar tutarının gerçekten hesabına geçtiğini gören Exotic Chaotic, ayağa kalkıp kendi etrafında dönüp dans etmeye başladı. Ev almaya yetecek kadar fazla parayı tek seferde bağışlayan kişinin ise yayıncının arkadaşı KingMascot olduğu ortaya çıktı. Heyecanı bir süre sonra azalan yayıncı, ilk başta moderatörlerinden birisinin ona şaka yaptığını ve inanmadığını söyledi.

Gelirinin tahmin edilenden çok daha az olduğunu ve hatta kız arkadaşının ona Twitch yayıncılığı hayatında destek olabilmek için tam zamanlı bir işte çalıştığını söyleyen Exotic Chaotic, aldığı bağışı kız arkadaşına olan borcunu ödemekte ve 4 yaşında oğlunun geleceğinde kullanacağını da sözlerine ekledi.