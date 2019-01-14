  • BIST 92.054
  • Altın 226,277
  • Dolar 5,4818
  • Euro 6,2926
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Twitch Yayıncısına 70 Bin Dolarlık Bitcoin Bağışı

»
Twitch üzerinden RuneScape oyunu yayını yapan Sick_Nerd isimli bir yayıncı, 70.000 dolar değerinde Bitcoin bağışı yapılması üzerine neye uğradığını şaşırdı.
Twitch Yayıncısına 70 Bin Dolarlık Bitcoin Bağışı

Twitch üzerinden RuneScape oyunu yayını yapan Sick_Nerd isimli bir yayıncı, 70.000 dolar değerinde Bitcoin bağışı yapılması üzerine neye uğradığını şaşırdı.

Pek çok yayıncının hayali olan tek kalemde büyük miktar bağış elde etme mevzusu, Sick_Nerd adlı kullanıcı için gerçek oldu. Oyun yayın platformu Twitch üzerinden yayın yapan yayıncının, bağış yapıldığı anda yaklaşık olarak 2,000 izleyicisi vardı. Bu esnada “lightpuma” adlı bir izleyici, yayıncıya tam 70,000 dolar değerinde Bitcoin bağışladı. Yayıncı adeta şok geçirirken, bazı izleyiciler de yayıncının tepkilerini kaydetti.

3b8b188c33b9c306abb508290c04d0ecba9ee04f.jpegSick_Nerd dün Twitter’da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, “Her kimsen gerçekten sana çok teşekkür ederim. Bu gerçekten de hayat değiştirecek miktarda bir para. Ne olacağına bakalım. Seni çılgın.” ifadelerini kullandı. Attığı ikinci bir tweette ise “Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum.” ifadesini kullandı.

Jagex’in geliştirdiği RuneScape, 2017 yılında 250 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip çok oyunculu video oyunu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almıştı.

Twitch, 2018’in ortalarında Streamlabs üzerinden Paypal’a ek olarak kripto para ile bağış alınmasını da mümkün hale getirmişti. Twitch üzerinde Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum ile bağış yapmak mümkün.

 

75.000 dolar bağış alan Twitch yayıncısı oyunu bırakıp banka hesabını kontrol etti.

2018 yılının en büyük çıkış yapan Battle Royale oyunu Fortnite'ı Twitch canlı yayın platformu üzerinden oynayarak izleyicileriyle buluşturan Exotic Chaotic, yayını esnasında tek seferde 75.000 dolar bağış aldı. Gözlerine inanamayan yayıncı oyunu oynamayı bırakıp, gördüğü sayının gerçekten hesabına gelip gelmediğini anlamak için PayPal hesabını kontrol etti.

 

Bahsi geçen 75.000 dolar tutarının gerçekten hesabına geçtiğini gören Exotic Chaotic, ayağa kalkıp kendi etrafında dönüp dans etmeye başladı. Ev almaya yetecek kadar fazla parayı tek seferde bağışlayan kişinin ise yayıncının arkadaşı KingMascot olduğu ortaya çıktı. Heyecanı bir süre sonra azalan yayıncı, ilk başta moderatörlerinden birisinin ona şaka yaptığını ve inanmadığını söyledi.

Gelirinin tahmin edilenden çok daha az olduğunu ve hatta kız arkadaşının ona Twitch yayıncılığı hayatında destek olabilmek için tam zamanlı bir işte çalıştığını söyleyen Exotic Chaotic, aldığı bağışı kız arkadaşına olan borcunu ödemekte ve 4 yaşında oğlunun geleceğinde kullanacağını da sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İnternette çok vakit geçiriyorsanız FOMO olabilirsiniz!12 Ocak 2019 Cumartesi 22:00
  • AirPods gizli konuşmaları duyabiliyor12 Ocak 2019 Cumartesi 20:00
  • Huawei, casusluk şüphesiyle Polonya'da tutuklanan çalışanını kovdu12 Ocak 2019 Cumartesi 17:36
  • IMDb'den Netflix'e rakip: Ücretsiz dizi ve film platformu12 Ocak 2019 Cumartesi 16:39
  • Uzak bir galaksiden yayıldığı keşfedilen gizemli dalgalara dair 5 teori12 Ocak 2019 Cumartesi 14:35
  • "Zengin olacak mıyım? Yatakta iyi miyim?"12 Ocak 2019 Cumartesi 12:00
  • Gerçek kullanım yerlerini öğrendiğinizde şaşıp kalacağınız 9 emoji12 Ocak 2019 Cumartesi 11:00
  • Yeni moda: Bir saati 10 bin TL'yi buluyor12 Ocak 2019 Cumartesi 10:00
  • Apple 2019’da üç yeni iPhone piyasaya sürecek11 Ocak 2019 Cuma 22:30
  • Hava taksisi Nexus, 560 km mesafeyi 1 saatte gidebiliyor (VIDEO HABER)11 Ocak 2019 Cuma 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti