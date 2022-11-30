  • BIST 4.974,34
  • Altın 1055.794
  • Dolar 18.6361
  • Euro 19.3117
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?

»
Twitter 2.0'ın halka yönelik son teklifi, sınırlı kelime sayısının yükseltilmesi. Elon Musk, şirketin bu deneyimi değiştirmek ve geliştirmek için çalıştığını açıkladı. Plan ise, 280 karakterin bin karaktere çıkarılması.
Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?

Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, sosyal medya şirketi için uzun zamandır talep edilen fazla karakterle ileti yazma özelliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Platformda şu an her bir iletide 280 karakter sınırı bulunuyor. Plan ise karakter sayısının bine, yani mevcut uzunluğun neredeyse 4 katına ulaşmak.

Bu özelliğin, ne zaman ve kimlere kullanıma sunulacağına ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

Şirket, Musk öncesi dönemde kapasitesini ikiye katlamadan önce uzun bir süre  yalnızca 140 karaktere izin verdi.

Sırada şifreli DM'ler var

Twitter için yakında gelecek bir başka özellik de, özellikle bir kullanıcıdan diğerine doğrudan mesajlarla, Twitter kullanıcılarının çevrim içi gizliliklerinde yardımcı olacak şifreli DM'ler.

Bu, Musk'ın herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı amaçladığını iddia eden sosyal medya platformunun yeni versiyonu olan Twitter 2.0 planlarının bir parçası.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple’ın başı dertte… Üretim kaybı yaşayacak28 Kasım 2022 Pazartesi 18:39
  • Hindistan, Butan ile geliştirdiği uyduyu uzaya fırlattı27 Kasım 2022 Pazar 23:14
  • Amazon’dan 19 milyar TL’lik yatırım hamlesi27 Kasım 2022 Pazar 22:53
  • Elon Musk: Başka seçenek kalmazsa alternatif telefon yapacağım27 Kasım 2022 Pazar 21:25
  • SpaceX’in Dragon kapsülü yola çıktı! Uzayda yaşam için yeni adım27 Kasım 2022 Pazar 13:25
  • Twitter reklam verenlerinin üçte birini kaybetti26 Kasım 2022 Cumartesi 17:32
  • Amazon çalışanları tüm dünyada greve gitmeye hazırlanıyor25 Kasım 2022 Cuma 23:50
  • God of War: Ragnarok, kırdığı rekorla tarihe geçti25 Kasım 2022 Cuma 22:56
  • Twitter’da renkli onay rozeti: Mavi, gri, altın25 Kasım 2022 Cuma 20:29
  • Apple'a bir darbe daha: 20 binden fazla çalışan işten ayrıldı25 Kasım 2022 Cuma 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti