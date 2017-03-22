Twitter, 636 bin hesabı "şiddet ve teröre teşvik" gerekçesiyle askıya aldı

Twitter'a en fazla içerik kaldırma talebinde bulunan ülkeler Türkiye ve Fransa oldu

Twitter, 2015 yılının ortasından 2016 sonuna kadar 636 bin 248 hesabın "şiddet ve teröre teşvik" içeren paylaşımlar nedeniyle askıya alındığını duyurdu.

Şirketten yapılan "şeffaflık raporu" açıklamasında, sosyal medya üzerinden terör ve şiddeti öven paylaşımlarla mücadele edildiği belirtilerek, şeffaflık gereği de bu faaliyetlere ilişkin bilgi verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda geçen yılın ikinci 6 ayında "şiddet ve terörün teşviki" nedeniyle 376 bin 890 hesabın askıya alındığı kaydedilen açıklamada, bu uygulamanın başladığı 2015'in ortasından 31 Aralık 2016'ya kadar toplam 636 bin 248 hesabın askıya alındığı bildirildi.

Raporda, kuruluşa hükümetler ya da diğer kuruluşlardan gelen içerik kaldırma talebi sayılarına da yer verildi.

Buna göre 1 Temmuz-31 Aralık 2016 döneminde içerik kaldırılması için mahkemelerden 894, hükümet ya da diğer kurum ve kuruluşlardan da 5 bin 31 talep alındığı vurgulandı.

Terör eylemlerine ilişkin içerik paylaşımlarıyla da mücadele edildiği belirtilen açıklamada, terör saldırıları yaşanan Türkiye ve Fransa'nın içerik kaldırılması için en fazla başvuruyu yapan ülkeler olduğu kaydedildi.