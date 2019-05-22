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Twitter, Aleyna Tilki’nin hesabını sildi

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Şarkıcı Aleyna Tilki’nin Twitter hesabı, 13 yaşından önce açıldığı için kapatıldı.
Twitter, Aleyna Tilki’nin hesabını sildi

Genç şarkıcı bu duruma “Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım” diyerek tepki gösterdi.

En gözde sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter, 13 yaşının altındaki kullanıcılarının sosyal medya platformunda olmasına izin vermiyor. Twitter ayrıca 13 yaşına gelmeden önce hesap açan kişilerin sosyal medya hesaplarını da kapatıyor. Bu durumun son örneği de Aleyna Tilki’nin hesabının kapatılması oldu.

Aleyna Tilki’nin hesabı kapatıldı ve gönderilerinin büyük kısmı silindi. Aleyna Tilki, yaptığı paylaşımda Twitter kimliğimi ve 2000'li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şu an yeniden açtım hesabımı… Çoğu tweetim silindi. Offf yaş 18 oldu bile ve hâlâ sorun yaşıyorum. Twitter bile yaşımla uğraşıyor, bıktım” ifadesini kullandı.

 

Aleyna Tilki@aleynatilki

Aaabiiii Twitter kimliğimi ve 2000li olduğumu deşifre etti. 13 yaşımdan önce Twitter kullanıp kuralları ihlal ettiğim için hesabımı kapattı. Şuan yeniden açtım hesabımı.. çoğu tweetim silindi. offf yaş 18 oldu bile ve hala sorun yaşıyorum.
Twitter bile yaşımla uğraşıyo bıktım

Twitter’ın yaş konusundaki ciddiyeti daha önce de bir şakada gündeme gelmişti. Doğum tarihinizi belli bir gün olarak değiştirmeniz halinde yeni özelliklere kavuşacağınızı savunan bu küçük şakanın amacı ise yaşınızı 13’ten küçük göstertmek, böylece hesabınızın kapatılmasını sağlamak idi.

Öte yandan Twitter’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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