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Twitter Askıya Alınan Hesapları Açmaya Başladı

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Twitter Askıya Alınan Hesapları Açmaya Başladı
Twitter Askıya Alınan Hesapları Açmaya Başladı

Dailymail’in teknoloji haberleri yapan Platformer News’e dayandırdığı haberine göre, Twitter, 10 binden fazla takipçisi olan daha önce kapatılmış yaklaşık 62 bin hesabı tekrar kullanıma açma sürecini başlattı.


Açılacak yaklaşık 62 bin hesabın arasında, eski Beyaz Saray danışmanı Steve Bannon ve “beyazların üstünlüğünü savunan” Ku Klux Klan grubunun eski lideri David Duke gibi isimlere ait hesapların da bulunduğu kaydediliyor.


Musk, 23 Kasım’da, kapatılan Twitter hesaplarının bu haftadan itibaren açılacağını duyurmuştu.


Şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesaplar kapatılmaya devam edilecek


Konuya dair başlattığı bir ankette, Musk, “Twitter, yasaları çiğnememiş veya çok fazla istenmeyen mesaj paylaşmamış olmaları koşuluyla, askıya alınan hesaplara genel bir af teklif etmeli mi?” diye sormuş ankete katılan toplam 3,1 milyon kişinin yüzde 72,4’ü evet cevabı verirken yüzde 27,6’sı ise hayır oyu kullanmıştı.


Musk’ın devralmasının ardından Twitter, aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump, kongre üyesi Marjorie Taylor Greene ve rapçi Kanye West’in bulunduğu daha önce kapatılan bazı Twitter hesapları kullanıma açmıştı.


Ayrıca, Twitter, şiddete davet ve tehdit çağrısında bulunan hesapların kapatılmaya devam edileceğini yinelemişti.

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