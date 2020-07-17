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Twitter bilançoyu açıkladı: Yaklaşık 130 hesap ele geçirildi

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Twitter bilançoyu açıkladı: Yaklaşık 130 hesap ele geçirildi
Twitter bilançoyu açıkladı: Yaklaşık 130 hesap ele geçirildi

Son dönemde yaşanan en büyük siber saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen olayda Twitter, yaklaşık 130 hesabın hacklendiğini duyurdu.

Mikro blog platformu Twitter'a dün yapılan sanal saldırının boyutları netleşmeye başladı. Twitter bu sabah bir açıklama yaparak, saldırıda yaklaşık 130 kişinin hesabının hacklendiğini düşündüklerini belirtti.

Açıklamada, “Bu hesapların küçük bir alt kümesi için, saldırganlar hesapların kontrolünü ele geçirebildi ve daha sonra bu hesaplardan tweet gönderebildi” denildi. Şirket, sorunun düzeltilmesi için gereken adımların atıldığını vurguladı.

Güvenlik açığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak olayın büyüklüğü, saldırının tek bir hesap tarafından gerçekleştirilmediğini gösteriyor.

Twitter'a dün yapılan sanal saldırıda Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg ve Jeff Bezos’un da aralarında yer aldığı pek çok ismin yanı sıra Apple ile Uber gibi firmaların resmi Twitter hesapları ele geçirilmişti.

Bu hesaplardan Bitcoin dağıtımı yaptıklarına dair mesaj paylaşılmış, mesajların birçoğunda BTC cüzdan adresi paylaşılarak bu hesaba bağış yapılması da istenmişti. Ancak kaç kişinin hesabının ele geçirildiği açıklanmamıştı.

Halka açık blockchain kayıtları, dolandırıcıların halihazırda 100 bin dolar değerinde kripto para aldığını gösteriyor.

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