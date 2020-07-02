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Twitter, bu kez de Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı

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Twitter, bu kez de Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı
Twitter, bu kez de Trump'ın paylaştığı fotoğrafı kaldırdı

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı bir fotoğrafı ‘telif haklarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kaldırdı.

Sosyal medya platformu Twitter ile Donald Trump arasındaki gerilimin son unsuru fotoğraf oldu. Twitter, bu kez Trump tarafından 30 Haziran’a paylaşılan bir kareyi, telif haklarını elinde bulunduran New York Times’tan gelen şikâyet üzerine yayından kaldırdı.

Trump'tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi

Söz konusu kare, Trump başkan adayıyken Eylül 2015’te bir kampanya sırasında New York Times muhabiri tarafından çekilmişti. Twitter, bu kareyi kaldırarak, “Bu fotoğraf, haklarını elinde bulunduran kurum tarafından yapılan başvuru sonrası kaldırılmıştır” notunu düştü.

 

Twitter'la Donald Trump arasındaki 'soğuk savaş', ABD Başkanı'nın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde posta yoluyla kullanılacak oyların hileye açık olduğunu belirten mesajına ‘Bilgiyi doğrula’ etiketi koyulmasıyla başlamıştı. Trump bunun üzerine sosyal medya platformlarını kontrol altına almaya yönelik başkanlık kararnamesi yayınladı.

Daha sonra Twitter, George Floyd protestolarında Trump ve Beyaz Saray'ın resmi hesaplarından yapılan paylaşımlara 'şiddeti yüceltme' uyarıları koymuştu.

Son olarak Trump'ın, ırkçılıkla ilgili ‘yalan haberler’ konusunda paylaştığı videoya, ‘manipüle edilmiş medya’ etiketi eklenmişti.

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