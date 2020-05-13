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Twitter çalışanları salgın sonrası da evden çalışabilecek

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Twitter çalışanları salgın sonrası da evden çalışabilecek
Twitter çalışanları salgın sonrası da evden çalışabilecek

Koronavirüs salgını döneminde çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren Twitter, isteyen çalışanlarının salgın atlatıldıktan sonra da evden çalışma sistemine devam edebileceğini açıkladı.

Karar, pandemi sürecinde evden çalışma sisteminin "başarılı" olması üzerine alındı.

Ancak isteyen çalışanlar, açıldığında, ofisten çalışmaya devam edebilecek.

Twitter açıklamasıda "Geçen birkaç ay bunun çalışabileceğini kanıtladı. Bu nedenle çalışanlarımız evlerinden çalışmaya uygun şartlara ve pozisyona sahipse, bunu sonsuza dek sürdürebilir" dendi.

Facebook ve Google da çalışanlarına yıl sonuna kadar evden çalışma seçeneği sunmuştu.

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