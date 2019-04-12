  • BIST 95.395
  • Altın 240,071
  • Dolar 5,7655
  • Euro 6,5103
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Twitter CEO'su ama aç geziyor: Günde 1 öğün yemek yiyor

» »
Sağlıklı yaşam üzerine program yapan bir podcast kanalına konuk olan Dorsey, sağlıklı kalabilmek ve işine odaklanabilmek için izlediği yöntemleri ve bir gününü anlattı.
Twitter CEO'su ama aç geziyor: Günde 1 öğün yemek yiyor

Sabah 5'te buz banyosu, işe 8 km yürüyerek gitmek, günde tek öğün yemek… Bunlar Twitter'ın kurucusu ve CEO'su, milyarder Jack Dorsey'in günlük rutinleri.

 

BBCTürkçe'nin haberine göre, güne çok soğuk suyla dolu banyoya girerek başladığını belirten Dorsey "Hiçbir şey bana, oda sıcaklığından çıkıp buz gibi banyoya girmenin verdiği zihinsel özgüveni veremez. Eğer bu kadar küçük görünen ama can yakan bir şeyi yapmaya iradem varsa, hemen her şeyi yapabileceğimi hissediyorum" diyor.

'OLABİLDİĞİNCE ÇOK GÜNEŞ IŞIĞI ALMAYA ÇALIŞIYORUM'

Dorsey ardından bir saat meditasyon yapıyor. Akşamları da bir saatini meditasyona ayıran 42 yaşındaki milyarder 20 yıldır meditasyon yaptığını söylüyor. Sabahları kahvaltı etmiyor ve 8 km mesafedeki ofisine yürüyerek gidiyor. Yürümenin ona düşünme ve podcast dinleme şansı verdiğini söyleyen Dorsey "Yürümekten çok koşuyor gibi görünüyorum. Olabildiğince çok güneş ışığı almaya çalışıyorum ve 9'da çalışmaya başlıyorum" diyor.

Dorsey gün içinde ise hiç yemek yemiyor. İlk ve tek yemeğini akşam 6 ile 9 arası yiyor. Menüde balık, tavuk ya da et ile yanında roka salatası, ıspanak ya da brüksel lahanası var. Ardından tatlı olarak orman meyveleri ve bitter çikolata yiyor, yanında kırmızı şarap içiyor.

HAFTASONU ORUCU

Cuma akşamı ise yemek yemiyor ve Pazar akşamına kadar "oruç tutuyor". Nedeni mi? Çünkü ona göre "Günlerimiz çok yemek odaklı geçiyor".

 

Dorsey haftasonu yemek yemeyi ilk bıraktığında garip hissettiğini ama sonra alıştığını anlattı: "İlk yaptığımda, sanırım 3. günüydü, halüsinasyon görüyormuş gibi hissettim. Garip bir histi. Ama sonraki yapışlarımda günlerimizin ne kadar yemek odaklı geçtiğini fark ettim. Ne kadar uzun oruç tutarsam zaman o kadar yavaşlıyor". Dorsey'e göre oruç tutmak ve meditasyon, onun yönettiği Twitter ve Square şirketlerine daha iyi odaklanabilmesini sağlıyor.

KIZILÖTESİ LAMBA KULLANIYOR

Twitter'ın CEO'sunun bir başka "rahatlama" yöntemi de 15 dakika yaklaşık 104 dereceye ayarlı saunada kalıp, ardından 3 dakika 2 derece suyla dolu banyoya girmek. Dorsey'in çalışma masasında kızılötesi bir lamba da bulunuyor. Kızılötesi ışınların stresi ve acıyı azalttığı, kişiyi daha iyi hissettirdiği iddia ediliyor.

Times gazetesi, Silikon Vadisi'ndeki birçok girişimcinin teknolojiden uzak kalmak ve sağlığını korumak için farklı yöntemler izlediğini ama Dorsey'in bunu bir adım öteye taşımış olduğu yorumunu yapıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kediler, duymazdan gelseler de isimlerini anlıyor05 Nisan 2019 Cuma 13:42
  • Yeni Zelanda'dan bir dayanışma daha: 'Haçlılar' takımı adını değiştiriyor05 Nisan 2019 Cuma 09:54
  • Taçsız kral Pele hastaneye kaldırıldı04 Nisan 2019 Perşembe 09:28
  • Bütün uçak onun: Litvanya'dan İtalya'ya tek başına uçtu03 Nisan 2019 Çarşamba 10:11
  • Sedece yiyerek yılda 66 bin dolar kazanacak eleman aranıyor03 Nisan 2019 Çarşamba 09:54
  • Bilim insanlarından 'çığır açan buluş' açıklaması03 Nisan 2019 Çarşamba 09:34
  • Tarihin ilk ayrılık mektubu bulundu.Bakın mektupta ne yazıyormuş ?02 Nisan 2019 Salı 18:43
  • Deprem kahininin tahmini yine tuttu: Türkiye’yi uyardı!02 Nisan 2019 Salı 12:50
  • Yavaş ve İmamoğlu'nu tebrik eden Gökhan Özoğuz: Trol kardeşler sizi öpüyorum, bizde halk zırhı var işlemiyor02 Nisan 2019 Salı 10:31
  • Kurşun kalemin hikayesi31 Mart 2019 Pazar 00:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti