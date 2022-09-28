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Twitter CEO’su Parag Agrawal, Elon Musk’ın avukatlarını sinirlendirdi

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Elon Musk ve Twitter davasındaki son gelişmeler Musk'ın avukatlarını sinirlendirdi. Dün ifade vermesi planlanmış olan Twitter CEO'su Parag Agrawal'ın görüşmeyi iptal etmesi taraflar arasındaki gerilimi artırdı.
Twitter CEO’su Parag Agrawal, Elon Musk’ın avukatlarını sinirlendirdi

Geçtiğimiz aylarda Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, Twitter’ı satın almak için bir teklif sunmuş, ancak bu teklifi Twitter’ın bot ve spam hesaplar konusunda şeffaf olmadığını ileri sürerek geri çekmişti. Teklifin geri çekilmesiyle kısa sürede ciddi bir değer kaybı yaşayan Twitter da çareyi yasal yollara başvurmakta bulmuştu.

Satın alma anlaşmazlığı için davalık olan taraflardan Twitter CEOS’su Parag Agrawal’ın ifade vermesi beklenirken, Agrawal, görüşmeyi iptal etti.

10 saatlik sorgulamaya kişisel nedenleri öne sürerek gelmeyen Agrawal’ın bu hareketiyle Musk’ın avukatlarını sinirlendirdiği konuşuluyor. Agrawal’ın ifadesi için yeniden planlanma yapılması bekleniyor.

Agrawal’ın ani iptali, Twitter ve Musk’ın muhtemelen mahkeme dışı bir anlaşma hakkında görüşmelerde bulunduğuna dair bir söylentileri de beraberinde getirdi.

44 milyar dolarlık yasal savaşta eski CEO Jack Dorsey de ifade verdi. Dorsey’in ifade sanal ve video konferans olarak gerçekleşirken Musk’ın avukatlarının Agrawal ile görüşmeyi şahsen yapmak istenmesi de dikkat çekti.

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