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Twitter CEO'sunun Twitter hesabını hack'lediler

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Twitter CEO'sunun Twitter hesabını hack'lediler
Twitter CEO'sunun Twitter hesabını hack'lediler

Dorsey'in hacklenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız paylaşımlarda bulunuldu.

Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü.

 

JACK DORSEY KİMDİR?

Jack Dorsey 19 Kasım 1976’da doğdu. Amerikalı yazılım mimarı ve iş adamı. Birçok kişi tarafından Twitter ve bir mobil ödeme şirketi olan Square'un kurucusu kimliği ile tanınır.

San Francisco, Kaliforniya’da yaşıyor. Dorsey, 1994 yılında yani 14 yaşındayken, kimi taksi şirketleri tarafından hala kullanılmakta olan, birkaç tane açık kaynaklı sevkiyat yönlendirme yazılımı geliştirdi. Missouri University of Science and Technology ve New York Üniversitesi eğitimlerini yarıda bıraktı.

2008'de MIT Technology Review tarafından "35 yaşın altındaki en yenilikçi 35 kişi"den biri seçildi.

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