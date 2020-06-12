Twitter, çoğunluğu AK Parti gençlik yapılanmasıyla bağlantılı 7 binden fazla hesabı kapattı

Sosyal medya platformu Twitter Türkiye, Çin ve Rusya merkezli devlet bağlantılı 30 binden fazla hesabı kapattığını açıkladı. Twitter'dan yapılan açıklamada söz konusu hesaplardan propaganda ve yanlış bilgi paylaşımı yapıldığı ve hükümet karşıtı kesimlere saldırı amaçlı kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada Türkiye'den 7 bin 340 hesabın kapatıldığı ve bunların AK Parti gençlik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. Söz konusu hesapların şirketin bilgi manipülasyonunu engelleme politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Twitter'a göre parti propagandasının yapıldığı bu hesaplar aynı zamanda kripto para bağlantılı spam aktiviteleriyle ilişkili faaliyetler içinde bulunuyordu.

Türkiye'den kapatılan hesaplar arasında hükümeti eleştiren kullanıcıların da bulunduğunu belirten Twitter'ın açıklamasında: "Bu hesaplar, düzenli olarak devlet aktörleri tarafından hack'lenme ve ele geçirme çabalarının hedefi olmuştur." denildi.

Türkiye içerisinde kullanıcıları hedef alan söz konusu şüpheli hesapların bu yılın başında tespit edildiği belirtildi.

Kapatılan hesapların çoğunluğu Çin'den

Şirketten yapılan açıklamada kapatılan Çinli hesapların daha çok Hong Kong, koronavirüs salgını ve yurt dışında yaşayan Çinli iş adamlarıyla ilgili kara propaganda operasyonlarını yönettiği belirtildi.

Çin merkezli 23 bin hesabın kapatıldığı belirtilen açıklamada, bu hesaplardan atılan mesajların yayılması için de yaklaşık 150 farklı hesabın kullanıldığı bildirildi.