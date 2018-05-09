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Twitter 'DEVAM'ı neden sildi?

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"AKP'li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı"
Twitter 'DEVAM'ı neden sildi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz” çıkışının ardından Twitter’da "T A M A M" etiketi ile başlatılan kampanya dünya gündeminde bir numara oldu. "T A M A M" etiketli paylaşım ve beğeniler, 1 buçuk milyonu aşarken, AKP’ye yakın hesaplar da "DEVAM" etiketli paylaşımlar başlattı.

Ancak, sayısı 300 bini aşan "DEVAM" etiketli paylaşımları Twitter bir süre sonra sildi.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "DEVAM" etiketli tweetlerin silinmesine ilişkin  Twitter hesabından mesaj paylaştı. 

Yarkadaş’ın mesajı şöyle:

"T A M A M 1.400.000’i geçti. AKP’li troller karşı kampanya sözcüğü DEVAM için bot hesaplardan 300 bin twit attı. Twitter bunun üzerine, 300 bin sahte twiti yayından kaldırdı. Ve böylece AKP’nin kampanyası çöktü. Sahtekarlık da bir yere kadar…"

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