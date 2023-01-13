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Twitter Dosyaları: Musk’ın yeni ifşası ABD-Rusya krizini tırmandıracak

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Elon Musk, "Twitter Dosyaları" ifşaatının 14'üncüsünü yine serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla yaparak, Rusya'nın Amerikan siyasetine müdahale ettiği iddialarının gerçek olmadığını gösteren kurum içi yazışmaları ortaya koydu.
Twitter Dosyaları: Musk’ın yeni ifşası ABD-Rusya krizini tırmandıracak

Matt Taibbi, Twitter’da paylaştığı uzun tweet serisinde, “Rusya Gate Yalanları” başlığı altında, “Yıllarca süren bir kargaşanın çok önemli bir anında Demokratlar, Trump-Rusya soruşturmasındaki kusurlarla ilgili bir raporu, Rus ‘botları’ ve ‘trolleri’ tarafından desteklendiğini söyleyerek kınadılar. Twitter yetkilileri Rus etkisine dair hiçbir kanıt bulamayınca dehşete kapıldı.” ifadelerine yer verdi.

Yayınladığı kurum içi yazışmaların ekran görüntülerinde yer alan “Kongre trollerini besliyoruz.”, “Rusya ile bağlantılı herhangi bir önemli faaliyet yok.” gibi ifadelere değinerek Rusya’nın ABD siyasetine müdahalesini ortaya koyacak sağlam bir delile rastlanmadığına dikkati çeken Taibbi, Twitter’ın, politikacıları ve medyayı söz konusu bot hesapların “Rus olmadığı” konusunda uyardığını fakat bunun “görmezden gelindiğini” kaydetti.

Taibbi, tweet serisinde, Twitter Güvenlik Yöneticisi Yoel Roth’un kurum içi bir yazışmada, “#ReleaseTheMemo etiketiyle paylaşılan ilk 50 tweeti incelediğini” ve hiçbirinde “Rus bağlantısına dair bir iz bulunmadığını”, söz konusu paylaşımların “spam” gibi gözüktüğünü belirten ifadelerinin geçtiği ekran görüntüsüne yer verdi.

“TWITTER, KÖLECE BİR MODEL İZLEMEYE DEVAM ETTİ”

Twitter yöneticilerinin, ABD siyasetine Rus müdahalesi konusunda yanıldıklarını itiraf ettikleri, bununla ilgili esprili görsellerin yer aldığı yazışmalarını da paylaşan Taibbi, “Twitter, evrensel kanının aksine, kayıtlardaki Rusya iddialarına meydan okumamak gibi kölece bir model izlemeye devam etti.” ifadesini kullandı.

ABD medyasının bu konudaki tavrına da değinen gazeteci, “Sonuç olarak, AP’den Politico’ya, NBC’den Rolling Stone’a muhabirler, hiçbir delil olmamasına rağmen ‘Rus bot hesapları’ temasını işlemeye devam ettiler.” değerlendirmesinde bulundu.

TWITTER DOSYALARI

Elon Musk bir süredir, Twitter’in eski yönetiminin kurum içi yazışmalarını bir grup gazeteciyle paylaşarak ifşa ediyor.

Twitter’in yeni yöneticisi ve bağımsız gazetecilerin “Twitter Dosyaları” olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter’ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle içeriklere taraflı olarak müdahale ettiğini ortaya koyuyor.

Bugüne kadar yapılan ifşaatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekibinin talebi üzerine seçim sürecinde ortaya çıkan Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait sızıntıların sansürlenmesi, Trump'ın hesabının askıya alınmasının yanı sıra Twitter'ın eski yönetiminin ABD ordusunun Orta Doğu'daki manipülasyonlarına alet olduğu ve ABD makamlarının 250 bin Twitter hesabının kapatılmasını istediği ortaya çıkmıştı.

Twitter dosyaları ifşaatlarında en son gazeteci Alex Berenson, Kovid-19 aşısı üreticisi Pfizer’ın Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Scott Gottlieb’in mRNA aşıları aleyhindeki paylaşımlar konusunda Twitter yöneticilerine yaptığı baskıya yer vermişti. 

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