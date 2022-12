Twitter, Elon Musk hakkında haber yapan gazetecileri yasakladı

Elon Musk, Twitter’ı satın alırken sık sık ifade özgürlüğünü savunurken bu hafta önce Elonjet isimli bir hesabı ardından da kendisini platformda takip eden gazetecilerden bazılarının hesaplarını askıya aldı.

The New York Times, CNN ve Washington Post muhabirleri, perşembe akşamı hesaplarının kilitlenmiş buldular. Ayrıca yasaklanan gazeteciler arasında The Intercept’ten Micha Lee, Mashable’dan Matt Binder ve bağımsız gazeteciler Aaron Rupar ve Tony Webster da yer alıyor.

Twitter’dan bir sözcü, yaptığı açıklamada yasağın konum verilerinin canlı paylaşımıyla ilgili olduğunu söyledi.

The New York Times’tan bir sözcü, askıya almaları “şüpheli ve talihsiz” olarak niteledi. CNN ise, “Bir dizi muhabirin düşüncesizce ve haksız yere askıya alınması… Endişe verici ama şaşırtıcı değil” dedi.

“BENİ ELEŞTİRMEK SORUN DEĞİL AMA…”

Musk, askıya alınan hesaplar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak bir tweet’te “Beni bütün gün eleştirmek sorun değil, ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmek ve ailemi tehlikeye atmak sorun” diye yazdı.

Twitter’dan Ella Irwin, yasakların çarşamba günü getirilen, canlı konum bilgilerini yasaklayan yeni kuralla ilgili olduğunu söyledi. Irwin, “Belirli bir hesap hakkında yorum yapmadan, gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı doğrulayabilirim. Gazeteciler veya diğer hesaplar için bu politikada istisna yapmıyoruz” dedi.

RAKİBİ MASTODON’UN HESABINI DA ENGELLEDİ

Twitter, bu hafta Elon Musk’ın özel uçağını takip eden @ElonJet hesabını askıya aldı. Ayrıca, @ElonJet’in sahibi 20 yaşındaki Jack Sweeney’nin de kişisel hesabı bloke edildi. Musk, kendisine ve ailesine zarar verilmesini destekleyen kuruluşlara karşı yasal işlem başlatacağını söyledi.

Musk, çılgın bir takipçinin Los Angeles’ta çocuklarını taşıyan bir aracı bulmak ve ona yaklaşmak için canlı konum paylaşımını kullandığını söyledi.

Twitter, ayrıca Musk’ın satın almasından bu yana Twitter’a alternatif olarak ortaya çıkan Mastodon’un resmi hesabını da askıya aldı. Yasağın, Mastodon’un Sweeney’nin yeni hesabını tanıtmak için Twitter’ı kullanmasından sonra geldiği düşünülüyor.